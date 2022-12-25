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兵役恢復1年獲73%高民意支持　學者：軍方政策說帖有3大關鍵

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣兵役制度，義務役的役期可望恢復一年制。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對兵役是否恢復為一年制，台灣新政協會執行長張宇韶表示，無論是從各國兵役制度、兩岸情勢和目前現有民調來看，兵役恢復一年制有高民意基礎支持且刻不容緩，且點出國防部政策說帖中，如何說明「延長役期」、「訓練精實」、「戰力提升」三者之間關係則是關鍵因素。

張宇韶指出，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿近日舉行記者會，呼籲政府應該要即刻公告兵役延長具體內容，由於這項政策牽扯國家安全、區域穩定、台美關係、役男權益，國防部在進行整體評估與規劃後將由總統公布相關政策內容。

張宇韶表示，就中國武力犯台與自我防衛決心而言，延長兵役勢在必行，中共靠對外輸出危機來轉移內部政經矛盾，在「戰爭邊緣策略」下，導致共機艦近年來頻頻擾台，加上近期疫情大爆發，醫療系統癱瘓、民眾排隊等火化、搶不到藥等問題已讓民怨四起。

因此，張宇韶認為，解放軍對台施以各項高強度的軍事行動將是預料之事，台灣人面對日益增加的威脅，應該學習烏克蘭，有更完善的因應和準備，也讓國際了解台灣的自我防衛決心。

張宇韶舉各國兵役制度，多數國家兵役制度，幾乎都比台灣的4個月役期要長，而幾個募兵制國家，近年也都逐步改採徵兵制。舉例而言，拉脫維亞國防部長在7月時，有感俄烏戰爭，宣布恢復徵兵制；而立陶宛跟瑞典，也都分別在2015年、2018年恢復徵兵，甚至瑞典、挪威的義務役，連女性都要從軍，更別說全民皆兵的以色列。

他進一步指出，其次民氣可用，多數國人認同此一政策。今年俄烏戰爭爆發，加上美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共展開圍台軍演，喚起國人對於中共武力犯台可能的憂患意識，進而開始檢討過去將義務役從1年役期，縮短為4個月的兵役制度。

此外，張宇韶引述《台灣民意基金會》20日公布的最新公布的民調，有6成9台灣民眾認為面對中共武力威脅，台灣當前役男只須服四個月軍事訓練役的制度並不合理，有「7成3」民眾同意台灣役男服役至少要一年才合理。今年9月的時候，《遠見民調》的數字也顯示，有62.2%民眾贊成恢復至少1年的舊徵兵制，顯示大部分台灣民眾認為面對中共威脅，服役時間是可以合理調整。

在立法院部分，張宇韶舉例，雖然兵役題具有敏感的政治性，導致一些民意代表不願意表達明確看法；即便如此，仍有不少立委表態，連國民黨軍系立委吳斯懷在2021年時也曾表示：「四個月軍事訓練役無法形成戰力，將役期延長至一年才有效果，否則後備戰力是『空』的。」國民黨立委溫玉霞也說，如果有需要拉長役期或是改變制度，國防部應該勇於提出，不是裝作「看不見」。

張宇韶說，時代力量的邱顯智也說，今年俄羅斯入侵烏克蘭後，包括德國、瑞典、立陶宛等國都在重新討論兵役制度，與台灣處境相似的南韓、以色列役期也不只 4 個月。

張宇韶表示，拉長役期固然符合國家利益，但相關配套政策規劃也是重點，例如訓練內容、基礎設施、基層軍官士官養成、武器操作、兵力部署等。他說，在二戰爆發前，一個成熟的日本步兵養成大概需要11個月，德軍至少要半年，隨著科技與戰爭型態的演變，目前美軍只有十週，瑞士陸軍則是十六週。

他認為，在國防部的政策說帖中，如何說明「延長役期」、「訓練精實」、「戰力提升」三者之間關係則是關鍵因素。

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