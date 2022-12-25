綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

▲桃園市議會國民黨團首任總召梁為超(左二)。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市議會第3屆市議員25日於市議會議堂宣誓就職，並完成正、副議長選舉，由國民黨現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘四連任成功。桃園由綠地變藍天後，國民黨桃園市議會黨團隨後也召開黨團會議，選舉新任總召，通過梁為超市議員為第三屆首任總召。

▲梁為超(左)表示，將全力以赴做好府會溝通橋梁。（圖／市議會黨團提供）

梁為超表示，將全力以赴做好府會溝通橋梁。他同時公布黨團幹部名單：副召集人徐其萬、李柏坊、朱珍瑤，執行長徐玉樹。國民黨桃園市黨部代理主委黃敏恭表示，感謝所有黨團議員與張善政充分合作、配合無間，加上張善政本身優秀條件，大家打了一場漂亮選戰，期許未來府會成為一股穩定力量，黨團也能強力監督桃園市建設發展，大家一起努力，為桃園打拚。

梁為超表示，國民黨提名的市長候選人張善政當選桃園市長，國民黨團也從過去的在野黨轉變角色成為執政黨，因此，他希望黨團議員同仁，也能夠調整心態，做好理性監督、市政把關、服務選民的工作，不能因為身為執政黨議員，而有任何鬆懈。

梁為超說，對於市政府有利民生、福祉及各項地方重大建設，只要政策、方向、目標是正確的，國民黨團都應該站出來捍衛，作為市府施政的第一線後盾，因此，未來他會與黨團所有議員努力積極與市府溝通、協調，避免政策錯誤偏斜，導致民怨發生。

「當然我也會加強與其他黨派的協商」。梁為超指出，國民黨團雖然是議會的最大黨，但是對於其他黨派的意見，他都會予以尊重，並以理性協商方式，希望讓府會運作順暢。