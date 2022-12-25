　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

▲桃園市議會國民黨團首任總召梁為超

▲桃園市議會國民黨團首任總召梁為超(左二)。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第3屆市議員25日於市議會議堂宣誓就職，並完成正、副議長選舉，由國民黨現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘四連任成功。桃園由綠地變藍天後，國民黨桃園市議會黨團隨後也召開黨團會議，選舉新任總召，通過梁為超市議員為第三屆首任總召。

▲桃園市議會國民黨團首任總召梁為超

▲梁為超(左)表示，將全力以赴做好府會溝通橋梁。（圖／市議會黨團提供）

梁為超表示，將全力以赴做好府會溝通橋梁。他同時公布黨團幹部名單：副召集人徐其萬、李柏坊、朱珍瑤，執行長徐玉樹。國民黨桃園市黨部代理主委黃敏恭表示，感謝所有黨團議員與張善政充分合作、配合無間，加上張善政本身優秀條件，大家打了一場漂亮選戰，期許未來府會成為一股穩定力量，黨團也能強力監督桃園市建設發展，大家一起努力，為桃園打拚。

▲桃園市議會國民黨團首任總召梁為超

梁為超表示，國民黨提名的市長候選人張善政當選桃園市長，國民黨團也從過去的在野黨轉變角色成為執政黨，因此，他希望黨團議員同仁，也能夠調整心態，做好理性監督、市政把關、服務選民的工作，不能因為身為執政黨議員，而有任何鬆懈。

梁為超說，對於市政府有利民生、福祉及各項地方重大建設，只要政策、方向、目標是正確的，國民黨團都應該站出來捍衛，作為市府施政的第一線後盾，因此，未來他會與黨團所有議員努力積極與市府溝通、協調，避免政策錯誤偏斜，導致民怨發生。

「當然我也會加強與其他黨派的協商」。梁為超指出，國民黨團雖然是議會的最大黨，但是對於其他黨派的意見，他都會予以尊重，並以理性協商方式，希望讓府會運作順暢。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
解放軍在台周邊軍演　國防部晚間發聲
研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！　別再放自拍照
林襄上傳偷拍照！　同車男是56歲資深藝人
男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了
快訊／新北工廠大火「狂燒1000平方公尺」　1消防員送醫
快訊／南山人壽獨董卓俊雄高鐵過世　評議中心董座哀痛發聲
蕭煌奇點到「大咖主持人」上台　不肯下台慘遭拖走
快訊／機車「闖國道遭追撞」！　女騎士倒臥昏迷滿地血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永和國小100周年生日快樂　新北斥資21億翻修校舍

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

全國青年景觀競賽頒獎典禮　侯友宜感謝青年展現城市美學

新北耶誕平安晚會千人報佳音　詩歌響徹雲霄溫暖人心

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

新北14處社宅招租成效佳　2218戶年底前逼近滿租

新北「晴空下守護者」特展　空軍三重一村徵眷村故事、照片

新北清整巷弄停車秩序　4年計活化逾4000格停車位

新北率先響應惜食兼做公益　汐止農會開設9處「農好食光」據點

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

貓咪爽躺電暖器前取暖！　露出肥肚肚：受熱要均勻

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

永和國小100周年生日快樂　新北斥資21億翻修校舍

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

全國青年景觀競賽頒獎典禮　侯友宜感謝青年展現城市美學

新北耶誕平安晚會千人報佳音　詩歌響徹雲霄溫暖人心

綠地變藍天！　桃園市議會國民黨團首任總召梁為超：理性監督市政

天寒再加溫！新北動物之家三層防護　保暖燈伴毛寶貝過冬

新北14處社宅招租成效佳　2218戶年底前逼近滿租

新北「晴空下守護者」特展　空軍三重一村徵眷村故事、照片

新北清整巷弄停車秩序　4年計活化逾4000格停車位

新北率先響應惜食兼做公益　汐止農會開設9處「農好食光」據點

研究證實：交友軟體「多打1句話」配對率翻倍！別再放自拍照了

神秘男「穢物灌香爐」灑神桌　廟方崩潰：今年10次了　報警怒告

林襄上傳「女友視角」偷拍照！　同車男子是56歲諧星

新北市八里「工廠大火」燃燒1000平方公尺　1消防員受傷送醫

國防部回嗆共軍軍演　「將依防衛需求強化建軍備戰」

永和國小100周年生日快樂　新北斥資21億翻修校舍

賓士男「車內有酒味」拒檢逃逸！遭開槍圍捕棄車落跑　下場慘兮兮

林秉聖代班扛主控　中信特攻聖誕節喜迎主場6連勝

蕭煌奇點觀眾上台「竟點到超大咖主持人」　唱到不肯下台慘遭拖走！

慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

地方熱門新聞

確診女業務害慘16人　需賠307萬　　

曾俊傑投靠民進黨！KK陣線轟吃相難看

議會就職她最亮！大聲開口唱國歌　張雪如最令人感動

高雄跨年花火平安夜試打60秒！

台南公園停放機車突火燒車南警滅火

鹿草鄉新任鄉長嚴珮瑜　就職推動城鎮革新行政優化

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

水上鄉長林緗亭上任　打造市集與民同樂

1982人考台中清潔隊！來了31碩士

張明達、陳怡岳連任嘉義縣正副議長

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

綠變藍　梁為超任桃園市議會黨團總召

彰化「包公」廟　庇佑傳奇神蹟曝

嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演

更多熱門

相關新聞

桃園正副議長連任　府會同心打造科技桃園

桃園正副議長連任　府會同心打造科技桃園

桃園市議會第3屆市議員25日於市議會議堂宣誓就職，隨即進行正、副議長選舉，由現任議長邱奕勝、副議長李曉鐘分別以39票和38票，第四度連任成功。邱奕勝議長表示，將與新市府團隊合作建構幸福城市、打造科技桃園，持續建設桃園腳步永不停歇。

利益至少2兆？國民黨團質疑海立航空申設

利益至少2兆？國民黨團質疑海立航空申設

吳怡農網路好感度狂跌　國民黨團：快變林智堅2.0

吳怡農網路好感度狂跌　國民黨團：快變林智堅2.0

桃園市議會國民黨團　通過調高三節禮金

桃園市議會國民黨團　通過調高三節禮金

抖音若危害國安「藍黨團支持立院禁用」　賴士葆：綠委不是有用？

抖音若危害國安「藍黨團支持立院禁用」　賴士葆：綠委不是有用？

關鍵字：

桃園市議會國民黨團總召梁為超

讀者迴響

熱門新聞

南山人壽獨董卓俊雄　高鐵上過世！

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

明轉雨！　連假天氣出爐

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

露營山崩增至31死　包括11名兒童

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

獨家／宋逸民藝起發光內幕曝光！

更多

最夯影音

更多
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

薔薔飛東京...直奔「牛郎店」！　手摸「小兄弟」吐槽：沒多大XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面