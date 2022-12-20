吳怡農網路好感度狂跌　國民黨團：很快會變林智堅2.0

▲國民黨團20日記者會，左起為立委費鴻泰、曾銘宗、吳怡玎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

TPOC台灣議題研究中心分析台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇與吳怡農的網路聲量，發現吳的好感度從11月30日的1.05，至12月16日跌至0.38，並稱吳恐「林智堅化」。對此，國民黨團立法院黨團總召曾銘宗今（20日）諷，吳怡農其實是個草包，很快會變前新竹市長林智堅2.0、被討厭的「小英男孩」。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析吳怡農自今年11月30日被提名至今的網路聲量表現，對比王鴻薇參選前後的網路聲量表現。結果顯示，吳怡農從被提名初期的好感度1.05，才過4天就驟降至0.32，之後一直維持在0.26上下。根據TPOC資料，12月16日吳怡農的好感度為0.38，而王鴻薇則是0.69。

TOPC也指出，吳怡農跟林智堅同樣都在短時間內遭遇形象重挫危機，過去精心包裝的人設崩壞，倘若未能找到良機順利止血，挽回支持者信心，吳恐「林智堅化」，高度不利選情。

國民黨團20日記者會上，媒體詢問，吳怡農好感度急速崩毀，會不會變成林志堅2.0，成為被討厭的小英男孩？曾銘宗回應，吳怡農其實是個草包，會不會變成妳講的情況，「我們拭目以待」，很快會實現。

另外媒體也詢問，周刊爆料，民眾黨立委高虹安的錢行政主任有提出公積金的疑義，但高的男友李忠庭則說，「當立委就是要來賺錢」，怎麼看？曾銘宗說，高虹安的事情國民黨團有兩個意見，第一、檢調司法查辦中；第二、尊重高的講法。

曾銘宗強調，這件事國民黨團不清楚，也不合適評論。