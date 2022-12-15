桃園市議會國民黨團為民爭取福利　調高三節禮金等3政策三讀通過

▲桃園市議會國民黨團，通過調高三節禮金。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會15日審議桃園市112年度總預算第二、三讀會，順利通過三讀。小刪新聞處大陸考察旅費14萬9000元，一讀所擱置5億7674萬餘元全數恢復，總共通過歲出預算1429億9085萬1000元，這也創下8年來，市政府預算被刪除最少的紀錄。

黨團站在謀求市民最大福利的立場，以附帶決議方式要求市政府全面推動5歲幼兒免學費及國中小免費營養午餐、65歲以上老人（原住民55歲以上）市民三節禮金從2000元調高為2500元等三大政策措施，希望張善政在競選期間提出的重大政見，能透過附帶決議及墊付方式，得以兌現對市民的承諾。

國民黨團總召徐其萬表示，對於今天桃園市112年度審查結果，感謝黨團所有議員全力配合出席審查預算，讓三讀得以順利通過。但他也不諱言，張善政贏得市長選舉，國民黨團的角色，也從在野黨轉換為執政黨，因此，審查預算的思維角度，將是如何為百姓爭取最大福利空間，還有協助市政建設及發展著眼，這些都是執政黨議員無可推卸的責任、義務。

「國民黨團監督市政、看緊荷包立場永不改變」。徐其萬指出，議員的天職，除了將市民福祉列為第一優先之外，就是監督施政及預算把關。尤其，桃園市處在發展的關鍵，包括交通、軌道、桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫等重大建設，都已如火如荼展開，更是需要不分黨派的議員全力鞭策，做好監督工作，讓桃園市的建設持續發光發熱。

徐其萬說，希望新的市政府把預算花在刀口上，撙節不必要及活動支出，以期減少負債，未來黨團也將加強與其他黨派協商、合作，為大桃園的發展共同努力。