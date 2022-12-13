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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抖音若危害國安「藍黨團支持立院禁用」　賴士葆：綠委不是有用？

▲抖音（海外版為TikTok）。（圖／路透）

▲抖音（海外版為TikTok）。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國短音平台抖音（海外版為TikTok）等的資安疑慮，行政院長蘇貞昌指示政委羅秉成組跨部會專案小組，提出對策因應；至於抖音禁令是否擴及民間，可能會參考印度的經驗。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗13日表示，若確實侵害國安，國民黨團全力支持立法院禁抖音。立委賴士葆則說，官方跟公務員可以要求，但民間怎麼管？民進黨立委不是有用抖音嗎？

針對抖音、TikTok或社群媒體小紅書等資安問題，行政院秘書長李孟諺12日指出，除要求行政院所屬部會的公務員禁止使用外，也會協調其他4大院比照辦理。媒體也報導，蘇貞昌指示羅秉成組跨部會專案小組，提出對策因應；至於抖音禁令是否擴及民間，可能會參考印度的經驗。

對此，曾銘宗表示，如果要立法院也禁止抖音，立法院相關長官必須出來講清楚說明白，到底法令範圍跟依據是什麼，以及侵害的國家安全程度是什麼、範圍怎樣，假設確實侵害國安，國民黨團全力支持。

媒體詢問，民進黨立委林楚茵自曝有抖音帳號，會不會覺得是綠委可以玩，公務員完卻要被禁止？曾銘宗說，雙標、多標，綠能但其他不能，司空見慣，台灣社會就是這樣，綠能而其他都不能。

對於公部門禁抖音，行政院開會討論擴及民間，會否覺得民進黨築網路長城？賴士葆說，有點另類言論管制，官方跟公務員可以要求，但民間怎麼管？民進黨立委不是用抖音嗎？不要遮起眼睛以為看不見。

賴士葆表示，全世界敢管網路、敢禁網路的只有共產國家，現在怎樣？民進黨政府把台灣共產黨化，怎麼會這樣自甘墮落。

會否擔心下一步包含PTT、YouTube都被禁掉，全面管制言論？賴士葆回應，有可能，要進一步管制網路言論，就看蔡政府對「數位中介法」態度的怎麼樣，「我認為會捲土重來」，這才是惡夢的開始，老百姓要起來反抗這個惡法。

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