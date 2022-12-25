民進黨奪台南議長　綠委：為私利無端影射「到此為止」

▲台南市議長邱莉莉。（圖／記者林悅攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台南市議長邱莉莉25日以36票當選，開議前正國會6名議員聯合發表聲明預告將「含淚投給民進黨」，引發討論。對此，副總統賴清德子弟兵、立委林俊憲表示，議長選舉期間傳出的各種指控，只要有具體事證，檢調一定會徹查到底，但若是為了私利而無端影射者，也希望到此為止，民進黨真正的挑戰在前方，不在背後，團結的民進黨，才是值得人民信賴、繼續託付的執政黨。

今年無黨籍議長郭信良尋求連任，而郭向來與正國會交好，台南正國會6席市議員甚至在選前喊出「拒絕為黑金背書」，正國會立委陳亭妃今天上午則透過臉書感慨「議會可怕至極的黑氛圍」，不過6名議員會前仍發表聲明，表示將投給民進黨。

對於議長選舉結果，林俊憲今天表示，沒有什麼含淚投票，只有危急時刻願不願意團結一心而已，雖然台南市議長投票前傳出許多風波，不過在最後的關頭，所有黨團成員還是依照黨中央的決議投票，沒有讓4年前那種難堪場面再次上演，也恭喜邱莉莉當選議長，未來4年與市府合作推動台南發展。

林俊憲指出，大家那麼關注議長選舉，就是因為4年前場面實在太難看，民進黨才剛在地方大選失利，因為跑票也丟了議長，對全黨和支持者的士氣都是一大打擊，今年面臨的是比4年前還要嚴峻的局面，如果不能在議會穩住陣腳，連黨籍議員都不支持自己的政黨，又要如何說服人民支持我們？

林俊憲表示，黨內民主亦是民主，黨團經過協商推舉人選，大家都有參與，最後按照決議投票，又怎麼會是「含淚投票」？投下的這張議長票不只是自己的意志，還有選民的意志，支持者想看到的是選後迅速重整陣腳的民進黨，這是全體黨公職人員的責任。