羅智強怒轟台南黑金無法無天　喊話蔡英文「讓媒體問個徹底」

▲羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）



實習記者李密／台北報導

日前台南接連爆發爭議，不僅黑金暴力疑似介入正副議長選舉，經發局長陳凱凌更因涉貪遭聲押，引各界關注。對此，台北市議員羅智強今（24）日怒轟台南無法無天，黑道、黑金醜態畢露，民進黨副秘書長林飛帆、立委陳亭妃更活生生上演黨內大亂鬥。羅智強喊話總統蔡英文，既然要開國安會議，就針對黑金問題好好檢討，不要迴避，讓媒體問個徹底，給人民交代。

▲羅智強砲轟台南黑金問題嚴重。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



羅智強批評，民進黨為奪回台南市議長寶座，黑影幢幢動作不斷。至今甚至有兩名國民黨議員遭到「恐嚇」，議員方一峰被人「請」上車，被警告在議長選舉時只能「不出席」或「票投自己」，不能投給民進黨的對手郭信良。警方查出車上其中一人是民進黨台南市黨部執委林士傑，也是新科台南市議員林依婷的父親。



另外議員李鎮國騎機車時被另外一名騎士攔下來，口氣很差地要他「票不能亂投」，還不時有陌生人到服務處要他「好好投票」，為了自身安全，已有8名議員向警方申請隨扈保護市議會國民黨團，並發出「不自殺聲明」，謝龍介就指出，這次議長選舉「黑道」介入太深，許多國民黨議員根本不敢回家，直接住在議會等25日投票。



羅智強指出，選前爆爐渣案、88槍槍擊案，黃偉哲連任成功，台南市黑金更醜態畢露，經發局長涉貪被聲押，光電利益介入議長選舉，駭人聽聞。林飛帆轟台南市亂象沉痾，陳亭妃反批林飛帆放話，也說「黑道」介入議長選舉，「求求總統、副總統救救台南」。活生生上演黑對方的黨內大亂鬥，二人說的都沒錯，黑道、沉痾，被民進黨長期執政台南已爛到根，根本無法無天。



羅智強喊話蔡英文，既然裝模作樣要開國安會議，就針對黑金問題好好檢討，不要迴避，不要讀稿機，讓媒體問個徹底，給人民交代。