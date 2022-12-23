彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

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彭文正律師張靜罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

台北地院審理總統蔡英文「論文門」更一審辯論終結時，原告彭文正委任律師張靜當庭拍桌大罵承審法官張詠惠「混蛋」。北院在更一審宣判後，23日向地檢署告發張靜涉犯侮辱公務員罪嫌。對此，張靜回應，「求仁得仁，我的言論自由，就是評論法官是混蛋！」

名嘴彭文正質疑總統蔡英文博士學位造假，2019年向台北地院提告要求確認論文不存在，但一審法官張詠惠認為「論文是否存在」屬於單純事實，沒有開庭就直接駁回。案經彭文正上訴，高院認定程序有瑕疵，發回更審。

不過，更一審又抽中法官張詠惠承審，彭文正至少三度請求法官迴避，但均以失敗收場。審理期間，彭的律師張靜、李震華不斷質疑張詠惠急於結案，毫不掩飾對法官的敵意，直言「妳之前態度不對，所以不信任妳」、為何非要妳審」、「臉皮太厚」。

張詠惠則強勢表明自己依法審判、沒有黨派色彩，本案應由彭文正與蔡英文攻防，「不必延伸戰場、戰法官」，她並多次警告李震華別重複發言插話干擾程序，「李律師不能控制自己，你的同伴也不知該怎樣進行程序」。

▲▼律師張靜在彭文正告總統蔡英文「論文門」更一審罵法官張詠惠混蛋，被北院告發涉犯侮辱公務員罪嫌並函請律師公會研議移付懲戒。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師張靜拍桌罵法官張詠惠「混蛋」，被北院告發涉犯侮辱公務員罪嫌，並函請律師公會研議移付懲戒。（圖／記者黃哲民攝）

11月30日，張詠惠諭知辯論終結，現場旁聽民眾鼓譟。張靜當庭連續拍桌8次、大罵「哪有這麼混蛋的法官！」如今事隔近一個月，北院本月23日判決彭文正敗訴，並隨即向地檢署告發張靜涉侮辱公務員罪嫌。

北院說明，案經政風室調查，認定彭文正律師張靜言行已侵害國家法益，也違反律師法，除了提告，同時函請張靜登錄執業的台東律師公會等3個機關，研議是否將張靜涉違反《律師倫理規範》的行為移付懲戒。至於法官張詠惠個人法益部分，當事人尚未決定追究張靜涉嫌妨害名譽的刑責，表示將視日後狀況決定是否提告。

對此，張靜回應，「求仁得仁，我的言論自由，就是評論法官是混蛋，所以要送懲戒就送吧！」

 

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