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馬英九籲小三通全面復航　行政院：會就中國疫情發展評估

▲▼前總統馬英九今日上午參加「2022年救國團菁英論壇」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院昨宣布小三通在春節前後2周小規模復航，現階段以金馬地區民眾及陸配為主，後續將視執行狀況決定是否進一步開放。前總統馬英九23日呼籲政府應該「更乾脆一點」、全面復航，對此，行政院發言人羅秉成說，基於保護國人健康安全，維護外島的醫療體系量能，政府的每一步都必須考量大多數民眾的權益。

針對前總統馬英九呼籲儘快開放小三通全面復航，行政院發言人羅秉成23日表示，無論從國際媒體亦或是網路上的訊息，都能看到中國疫情面臨極大挑戰，連美國國務卿布林肯都呼籲中國政府應分享真實的國內疫情狀況。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌於日前指示，應盡力協助金馬地區民眾回國過年，因此請王必勝指揮官前往外島盤點醫療量能。

羅秉成表示，在經各部會評估中國疫情、外島防疫量能及國內疫情等情狀，以及顧及金馬地區民眾返鄉過節的需求，並尊重金馬地區地方首長意見，經綜合考量相關因素後，於本週院會中決定以漸進開放的模式，第一階段先開放金馬民眾及其配偶以小三通模式返國，未來會就中國疫情發展狀況，再做進一步評估。

羅秉成強調，基於保護國人健康安全，維護外島的醫療體系量能，政府的每一步都必須考量大多數民眾的權益。

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