年末火逆衝擊3星座！天蠍感情、工作壓力影響最大，二秘招可解

文／李靜唯老師

從今年10／31到明年1／13日都是火星逆行的日子，一般人只知水逆會帶來不順，但對於火逆的威力比較不清楚，與阿南德同門派、台灣吠陀占星權威李靜唯老師指出，這一波火逆大約維持兩個半月，從近日烏俄戰爭又繼續惡化、中印邊界再度打起來，12／12瓜地馬拉火山大爆發、12／15台灣規模6.2地震來看，火逆的威力完全不容小覷。

李靜唯老師指出，火逆一直到1／13才會結束，吠陀天蠍、金牛、雙魚要特別注意。李靜唯老師特別提供吠陀12星座年終開運密碼供大家參考。只是一般人只知自己西洋星座，卻不知自己吠陀星座是哪一個，想要知道的話，可以參考以下對照表。李靜唯老師提醒，只有兩成的人吠陀星座會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人會落在西洋星座的前一個星座。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



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牡羊（4/15-5/14）



火逆期間要注意意外破財及車關血光，情緒控管宜保持穩定。

建議：歲末年終可多穿戴紅色系衣服及寶石，多往東方有陽光的地方深呼吸或曬太陽！

金牛（5/15-6/14）



火逆期間特別注意工作容易發生意想不到的失誤，譬如手機、電腦大當機或伴侶之間發生爭執。

建議：歲末年終可多穿奶油色系衣服，配戴翡翠玉飾，多吃蔬菜如菠菜，讓大腦神經保持意識清醒！

雙子（6/15-7/14）



火逆期間可能會接觸到一些不可思議的玄學或靈修領域，讓你內心產生極大衝擊！另外盡量不要將工作壓力發洩到另一半身上！

建議：歲末年終可多穿黃色系衣服，佩帶水晶飾品，在家種植薰衣草或點上香氛，讓工作特別忙碌的雙子心情放輕鬆！

巨蟹（7/15-8/14）



火逆期間可能會因為之前的金融投資而破財，同時也要注意千萬不要聽信小人慫恿去投機，也要小心意外被詐騙！

建議：歲末年終可多穿藍色系衣服，配戴珍珠飾品，往北方祈福或靜坐冥想！

獅子（8/15-9/14）



火逆期間要特別注意工作上容易有突發狀況，讓你措手不及，或是跟長官同事、家人爆發激烈衝突。

建議：歲末年終宜多穿金黃或耀眼色系衣服，配戴黃金飾品，可改變身心磁場，或多買黃金保值！

▲獅子歲末年終宜多穿金黃或耀眼色系衣服。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



處女（9/15-10/14）



火逆期間多注意車關及交通意外，以及與團隊夥伴或與手足閨蜜之間的衝突，盡量少出遠門！

建議：歲末年終可多穿綠色系衣服、配戴藍色寶石，盡量不自己開車騎車，多去捐血、驗血可避免血光！

天秤（10/15-11/14）



火逆期間要注意意外血光及情緒破財，尤其是冬天的疫情及流感都要小心防範，情緒也特別容易抓狂。

建議：歲末年終可多穿淡藍色系衣服，配戴鑽石或珊瑚飾品，家中花瓶插滿香水百合，並多吃草莓可緩解心情！

天蠍（11/15-12/14）



火逆期間非常容易因為累積已久的感情問題而歇斯底里，再加上工作財務壓力蠟燭兩頭燒，導致身心俱疲，堪稱火逆影響最大的星座！

建議：歲末年終多穿戴紅色衣服及飾品，或是隨身攜帶天然磁石，感覺快要抓狂時，可從自己的頂輪往下刷，可釋放怒氣，並多做腹式呼吸保持情緒穩定！

射手（12/15-1/14）



火逆期間容易因為工作過勞影響身心健康，或因為精神不集中發生交通意外。

建議：歲末年終盡量搭乘大眾運輸工具！可多穿戴紫色系衣服或紫水晶，家中若有紫色水晶洞是最好的鎮宅之寶，多吃煮熟番茄可幫助緩解工作壓力！

摩羯（1/15-2/14）



火逆期間容易因為投資股票或金融商品大破財，注意爛桃花、小人是非或子女意外狀況，不要一味付出而忘記多愛自己一點！

建議：歲末年終多用8的幸運數字，多穿灰黑色系衣服，綠松石可以幫你消除負能量，多吃亞麻子油，有益心血管健康！

水瓶（2/15-3/14）



火逆期間要特別注意家中爐火及電路問題或不小心燒燙傷等意外，也可能跟家人伴侶爆發激烈衝突，導致工作意外失誤或帶來工作變動！

建議：歲末年終可多穿藍色系衣服，配戴藍寶石或黑珍珠，家中養盆美麗的蝴蝶蘭或是出外去看高科技展覽，都會帶給你好的磁場及心情喔！

雙魚（3/14-4/15）



火逆期間容易跟之前合作或買賣有關的業務人員產生誤會，導致心情鬱悶，不喜歡衝突的雙魚寶寶很容易內傷，工作可能會被長官責備，出外要特別注意交通意外血光！

建議：歲末年終宜多穿海洋綠的衣服及隨身配戴玉飾，家中可養魚或小鳥，或多去植物園水族館看蓮花及水生動物，將會為你帶來意想不到的好磁場！

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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