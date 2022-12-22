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2023上半年「星象超級動盪」！國師唐綺陽：社會、民心的改變

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲「國師」唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

距離2023年剩下不到幾天，「國師」唐綺陽表示，她22日晚間、冬至的時間會進行直播，講解明年的星座運勢，「明年上半星象超級動盪」，其中木、土星的移位就喻示著「社會、民心的改變」。

唐綺陽表示，她不出運勢書，但會以各種形式的文字、影片、直播陪伴大家，「2022已接近尾聲，正是我該出場的時候」，透過直播作為「能量轉折」的起始。此外，她也預告，未來會推出每個星座2023年上半年的運勢影片。

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唐綺陽說，2023年的上半年星象超級動盪，3至6月間有土星移位、冥王星移位、木星移位等。其中，木、土星移位喻示著「社會、民心的改變」，加上冥王星是帶動「集體意識」之星，即將進入固定星座，「如果你已經感受到經濟的改變與壓力，那正是『固定能量』要給我們的深刻體會。沒什麼比『日子要過得下去』更重要，不是嗎？」

唐綺陽邀請粉絲22日晚間餐與她的直播，「太陽也正與木星白羊0度四分，開創能量滿滿，正適合『展望、規劃未來』。晚上一起吃湯圓吧，也預祝魔羯同學生日快樂。」

直播中

對明年好奇嗎？先來鳥瞰一下明年會發生什麼事吧！ - [禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒] [本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

唐綺陽占星幫發佈於 2022年12月22日 星期四

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