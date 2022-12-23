準備數錢了！強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收

▲射手座與天秤座將獲得驚喜獎金。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（22）天是冬至，也是2022年裡最後一個節氣，塔羅牌老師艾菲爾提醒，在年運交接之時務必把握機會，好好為新的一年準備。他在粉專分享「冬至一過就好運爆棚」星座Top4，這股強運會一路旺到農曆年，將喜氣延續到2023年，幸運上榜者不論在感情、事業上都能大豐收，甚至獲得驚喜之財。請同時參考太陽與上升。

第4名：處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬至一過到農曆年前，處女座活力滿滿，搭著這波正能量扭轉生活。「金星」會燃起你的熱情與對愛情的渴望，過去不敢做的舉動會轉化為浪漫溫柔，想給喜歡的人驚喜、與對方甜蜜約會，或是積極經營愛情，放閃程度讓旁人羨慕不已。工作方面，此時最適合開始重大項目與規劃，無論跳槽、轉職或創業，請把握冬至後到農曆年前好運，明年將是你發光發熱的一年。

第3名：摩羯座

摩羯座在這段時間裡，感情與事業絕對好運！工作上有積極「火星」加持，帶你擺脫過去低調的狀態，可能會因某個企劃案執行順利而躍上領導地位，你的想法被公司重視，為你帶來前所未有的成功。愛情方面終於擺脫過去「追不到愛」的卑微，有機會在職場上遇到志同道合、興趣相符的對象，對方的體貼與信賴讓你敞開心房，這份甜蜜會延續到2023。

▲這4星座無論單身或是有伴者，都將有所進展。（示意圖／本報示意圖）

第2名：射手座

冬至後射手座同時享有愛情事業雙豐收的好運。愛情方面「木星」賜給你好運能量使戀情加溫，單身者面對過去以為沒機會的對象，又恢復聯繫，可能收穫一份甜蜜戀情；有伴者則有望驚喜求婚。工作方面會變得更有衝勁，主動又積極，在專業領域上大放異彩，農曆年前可能獲得一筆驚喜獎金，特別是資訊、寫作或研究方面的射手座，將有新的靈感與想法，好好把握將這波好運延續。

第1名：天秤座

一直到農曆年前，天秤座在愛情與事業上都相當亮眼。感情上有愛情女神、也是天秤守護者「金星」加持，讓你變得更熱情、更有勇氣追求，幫助你把事情導向心中所想的方向，此時也適合和另一半談婚事、告白或破冰和好。工作方面「木星」在合作宮位，為你帶來滿滿貴人運，是創業、投資的絕佳時機，甚至會獲得一份獎金、資產等意外禮物。你的好運就像冬日暖陽，幫你驅逐寒氣、掃空鬱悶。