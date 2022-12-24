曾俊傑退黨與綠營合作選副議長　白喬茵喊「痛心」：未就職反殺隊友

▲高雄市議會正副議長將「民無配」。（合成圖／翻攝自康裕成、曾俊傑臉書）

記者詹宜庭／台北報導

高雄正副議長選舉將至，曾任高雄市議會國民黨團總召的議員曾俊傑，先宣布退出黨團運作，繼之更宣布退黨，並與民進黨前議長康裕成發布「共同合作聲明」，說明將不分黨派合作角逐正副議長。對此，國民黨左楠區議員候選人白喬茵24日發文喊話曾俊傑，「做決定前先想一想，選前掛著國民黨旗幟爭取認同，尚未就職就擊球反殺自己隊友，會讓多少選民為你的背叛感到痛心和寒心？」

曾俊傑24日與康裕成發布「共同合作聲明」，聲明指出，他體認到議會和諧重要，才能有效推展市政，符合市民期待。高雄市幅員遼闊，拉近城鄉差距迫在眉睫，因此城市進步更是需要不分黨派合作，「我們認為不分黨派合作，才能加速建設推展，增進市民福祉。」

對此，白喬茵今日稍早透過臉書發文痛批，執政黨議員是市長的護衛隊，在野黨議員是城市的守護者，推動市政可以不分藍綠，但不代表不需要制衡的力量。若有在野黨議員放棄監督的職責，轉身帶槍投靠執政黨，並進而從中漁利，絕對是一種角色混淆，也徹底踩踏善良的底線。

白喬茵認為，雖然決定走什麼樣的政治路線都是自己的選擇，未來好壞也由自己承擔，但她仍希望曾俊傑在做決定前先想一想，「選前掛著國民黨旗幟爭取認同，尚未就職就擊球反殺自己隊友，會讓多少選民為你的背叛感到痛心和寒心？」更質疑，「下次，你還能選嗎？還敢選嗎？」

針對曾俊傑發布退黨聲明書並與康裕成合作參選正副議長一事，國民黨高雄市黨部稍早召開黨團大會，由秘書長黃健庭南下親自主持。黃健庭受訪時表示，對於議長副議長選舉國民黨將繼續努力到最後一刻，呼籲國民黨同志要團結一心，未來在議會才有監督制衡市府的力量。