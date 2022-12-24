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吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨轟「違法」：政治、法律恐雙輸

▲▼吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨候選人吳怡農競選總部今（24）下午指出，依據最近一次所做的電話民調，吳怡農的支持度僅落後對手王鴻薇4.5個百分點。國民黨文傳會副主委林家興回應表示，發布資料不全的自辦民調意圖影響選情，除了有使用民「調」（ㄊㄧㄠˊ）帶風向疑慮外，更恐涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條第1項，建議吳怡農辦公室要謹慎處理，以免在政治與法律上陷入雙輸困境，市民更不會希望收到這種糟糕的聖誕禮物。

該民調指出，依地區支持度，一如預期的中山區吳怡農小幅領先，但北松山20個里還有很大需要努力的空間。就各年齡層的支持度，吳怡農在20歲至49歲具有明顯的優勢，但50歲以上則落後於對手。

林家興表示，當前吳怡農選情危急、節奏紊亂，不得不釋放相關訊息以挽救選情的政治動作，雖然可以理解，但也必須提醒不要誤觸法網，根據《公職人員選舉罷免法》第53條第1項規定：「政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源」。

林家興指出，觀諸吳怡農辦公室的民調新聞稿，僅宣稱自身民調差距以及所謂在特定地區、指標領先對手等，並未揭露包括調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源在內等必要資訊，令人不禁質疑該份民調準確性與發布動機，僅是為政治目的玩弄數字而已？

林家興強調，吳怡農辦公室用自己產出、來源與內容不明的民調新聞稿意圖拉抬選情，顯然離自身宣稱的「正向選舉」有很大距離，更難以得到市民及社會的認同，呼籲吳怡農辦公室應該公布相關民調詳細資料供社會外界檢視，除了避免觸法，更應避免陷入操弄民調數字拉抬選情的信任危機，也期待吳怡農在辯論怯戰第8天、不回應政見相關質疑17天後，至少可以針對觸法相關疑慮對外界說清楚講明白。

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