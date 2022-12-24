快訊／超級震撼彈！曾俊傑中午退出國民黨　下午勾手綠營選副議長

▲高雄市議會正副議長將「綠藍配」。（組合圖／翻攝自康裕成、曾俊傑臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市正副議長選舉倒數，國民黨原本提名副議長陸淑美角逐議長寶座，與民進黨推出的前議長康裕成來場女人的戰爭，未料，今(24日)中午，陸淑美卻發聲明稱黨內同志不支持，因此退選，隨後藍營議員曾俊傑就宣布退出藍營黨團運作。不過震撼彈沒丟完，曾俊傑下午進一步宣布退出國民黨，並和康裕成發布共同合作聲明，將共同角逐正副議長。

九合一大選後，民進黨遲遲未能確定由誰角逐正副議長，熱門人選有前議長康裕成和資深議員鄭光峰。市黨部今日上午終於對外宣布，議長由康裕成出線。

▲高雄市議員陸淑美 。（圖／記者許宥孺翻攝）

而國民黨部分，先前市黨部就已經提名由現任副議長陸淑美角逐議長寶座，不過藍營內部茶壺風暴越演越烈，陸淑美今日中午突然發布聲明表示，「仍有少數二至三位黨內議員同志不予支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議」，因此她放棄提名，為此拋下震撼彈。

而國民黨高雄市議員曾俊傑隨後竟是透過「民進黨高雄市黨部」群組發布聲明，指出針對此次國民黨議長人選提名感到失望，「即日起本人將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟」。據消息指出，曾俊傑此份聲明代表退出國民黨，同時也退出國民黨團運作，讓本來態勢緊張的藍營，要拿下議長寶座更艱難。

▲國民黨高雄市議員曾俊傑宣布退出國民黨和藍營黨團運作，加入無黨團結聯盟。（圖／ETtoday資料照）

▲康裕成和曾俊傑將共同角逐正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到震撼彈還沒丟完，下午3點多，竟流傳出民進黨康裕成、國民黨曾俊傑以及無黨議員李順進共同發布「共同合作聲明」，指城市進步需要不分黨派合作，才能加速建設推展。

聲明最後提到，高雄過去兩年在陳其邁市長帶領下，招商成果卓絕，替高雄打下產業轉型重要基礎。為使議會穩定，不分黨派有效推行議事順暢，將共同支持康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

這份「共同合作聲明」最後於下午4點46分，由康裕成親自發布於媒體群組，康指出「曾俊傑議員已經退出國民黨，並加入無黨聯盟，確實有此共同合作聲明」。康裕成同時也公布曾俊傑的退黨聲明，強調：「所以是民無配，不是民國配」。

▲曾俊傑退出國民黨聲明。（圖／記者許宥孺翻攝）