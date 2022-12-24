曾俊傑退黨選副議長！　新科美女議員批：沒就職就擊球反殺隊友

▲曾俊傑剛退黨，下午就宣布與綠營合作角逐正副議長，惹來過去同黨同志不滿。（組合圖／翻攝自康裕成、曾俊傑臉書）

記者許宥孺／高雄報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑，今(24日)突拋出核彈級震撼彈，除了宣布退黨並退出黨團運作外，也將與民進黨合作，參選副議長。對此，國民黨新科美女議員白喬茵痛批，尚未就職就擊球反殺自己隊友，「下次，你還敢選嗎？」

曾俊傑今日連連拋出震撼彈，不僅退黨、退出國民黨團運作，下午更宣布與民進黨合作，由康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

▲康裕成和曾俊傑將共同角逐正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，甫當選國民黨高雄市議員的白喬茵表示，執政黨議員是市長的護衛隊，在野黨議員是城市的守護者，推動市政可以不分藍綠，但不代表不需要制衡的力量。

白喬茵指出，若有在野黨議員放棄自己監督的職責，帶槍投靠執政黨進而從中漁利，絕對是一種角色混淆，也徹底踩踏善良的底線。

▲白喬茵痛批曾俊傑，「尚未就職就擊球反殺自己隊友」。（圖／ETtoday資料照）

白喬茵說，但決定走什麼樣的政治路都是自己的選擇，未來好壞也由自己承擔，只是，我希望你們這些大人在做決定前先想一想，「選前掛著國民黨旗幟爭取認同，尚未就職就擊球反殺自己隊友，會讓多少選民為你的背叛感到痛心和寒心？下次，你還能選嗎？還敢選嗎？」