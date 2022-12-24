快訊／曾俊傑拋震撼彈！退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑，今(24日)突拋出核彈級震撼彈，除了宣布退黨並退出黨團運作外，也將與民進黨合作，參選副議長。對此，國民黨秘書長黃健庭也做出回應了。

曾俊傑今日中午突然透過民進黨高雄市黨部媒體群組，發布「退出黨團運作聲明書」。聲明指出，本人針對此次國民黨議長人選提名感到失望，曾麗燕議長擔任議會大家長這段期間，議事中立、不分黨派捍衛市民的權益不遺餘力。此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，逕自決定議長人選，本人不以為然感到失望。

曾俊傑表示，議會本是為民喉舌、市民優先的民意最高殿堂，本人從政數十年的理念不管在任何黨派或位置，都競競業業為市民監督市政，秉持著這樣的原則，即日起本人將退出中國國民黨團，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權益，並一本初衷，不分黨派，為民服務與市民繼續打拼。

▲高雄市議會正副議長將「民無配」。（組合圖／翻攝自康裕成、曾俊傑臉書）

外界原以為此份聲明書僅為「退出黨內運作」，非退黨聲明，不過稍早，曾俊傑就透過民進黨高雄市黨部媒體群組發布退黨聲明書，指出即日起退出中國國民黨。同時，曾俊傑更和民進黨高雄市議員康裕成、李順進也發布「共同合作聲明」，將共同支持康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

▲康裕成和曾俊傑將共同角逐正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

國民黨高雄市黨部今召集議員召開黨團大會，由秘書長黃健庭南下親自主持，黃健庭會後接受訪問表示，針對議長副議長選舉國民黨將繼續努力到最後一刻，他也再次呼籲國民黨同志要團結一心，未來在議會才有監督制衡市府的力量。