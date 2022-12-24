前藍營總召當副手！高雄正副議長「民無配」　民進黨：最強組合

▲高雄市議會正副議長將「民無配」，副議長由前藍營議會黨團總召曾俊傑出線。（組合圖／翻攝自康裕成、曾俊傑臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市正副議長選舉倒數，但藍綠營都拋下震撼彈，國民黨原提名現任副議長陸淑美，卻於今(24日)宣布放棄提名，而曾任國民黨議會黨團總召的曾俊傑先宣布退出當團運作，接著更宣布退黨，並與民進黨康裕成合作角逐正副議長。對此，民進黨高雄市黨部表示，這是「最強組合」。

民進黨高雄市議員康裕成和無黨議員曾俊傑、李順進，今日下午發布「共同合作聲明」，指城市進步需要不分黨派合作，才能加速建設推展。

聲明最後提到，高雄過去兩年在陳其邁市長帶領下，招商成果卓絕，替高雄打下產業轉型重要基礎。為使議會穩定，不分黨派有效推行議事順暢，將共同支持康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

▲康裕成和曾俊傑將共同角逐正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨高雄市黨部表示，高雄市議會第四屆議員將在25日宣誓就職，並改選正副議長。民進黨團推出最強組合，將由康裕成、曾俊傑角逐正副議長寶座。

市黨部主委許智善說，康裕成是前議長，曾俊傑議員退出國民黨，加入無黨籍聯盟，希望能順利拿下正副議長寶座。

許智善也再次重申，黨團成員對正副議長人選，將採一致性投票，若未依黨團決議做一致性投票者，跑票或違紀，將會處以最嚴厲的黨紀處分。

▲曾俊傑退出國民黨聲明。（圖／記者許宥孺翻攝）