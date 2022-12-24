選2024或挺郭台銘？侯友宜回應打太極　「明就職後努力把握當下」

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選國民黨候選人王鴻薇、新北市長侯友宜今（24）日在民生社區發展協會聖誕活動首度合體。侯友宜被媒體問到2024總統大選，他回答明天要就職連任新北市長，就職後會努力「好好把握當下，認真打拼」；至於「郭侯配」，侯則稱跟郭是認識很久的朋友，對他非常敬佩，只要能夠為國為民努力做事，都給予加油。

▲侯友宜與王鴻薇一同出席民生社區發展協會聖誕活動。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜明天（25）將就職新北市長，黨內頻頻點名他角逐2024總統大選，也點名鴻海創辦人郭台銘與他「郭侯配」；而「戰鬥藍」領導人趙少康早已表示要競逐總統大位，近期則稱「支持比我適合的人」，並指郭台銘才是最強人選。

侯友宜今天陪同王鴻薇受訪被問及2024總統布局，他表示自己現在是新北市長，明天也跟大家報告一個好消息，明天將要就職連任，就職後會努力「好好把握當下，認真打拼」，就像王鴻薇現在拼立委選戰一樣，好好努力把現階段的工作做好。

至於「郭侯配」，侯友宜表示，郭台銘是認識很久的朋友，郭其實對新北市、對台灣、對國家做了很多經濟產業的貢獻，「我個人對他非常敬佩，只要能夠為國為民努力做事，我們都給予加油！」