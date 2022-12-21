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大陸 大陸焦點 特派現場

村長60多刀砍死老夫婦！還割掉人夫生殖器　怒嗆「他偷我老婆」

▲▼ 村長殺人。（圖／澎湃新聞）

▲受害夫婦的生前照片。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西永修縣一對夫婦被村民小組長怒砍60多刀慘死，其中人夫的生殖器還被殘忍割掉，令家屬痛批「兇手太狠了！」。涉案的村民小組長表示，「他（死者）偷我老婆，還到外面宣揚我，還說我兒子是他的種。哪個男的受得了？」

據《澎湃新聞》報導，66歲的鄒秀勤與64歲的妻子殷盛香住在村裡，子女們長年在外地。今年3月22日凌晨2點多，被發現倒臥血泊中，已經死亡。

屍檢鑑定書顯示，鄒秀勤全身有47處傷口，絕大多數呈現銳器損傷特徵，其中頭、面部有26處，致頭、面部畸形；其下體器官缺失，創面符合銳器切割特徵。

殷盛香全身檢見13處傷口，其死因也被認定為顱腦嚴重損傷合併急性大出血。女兒受訪時哭道，「我父親被砍了47刀，我母親被砍了13刀，加起來60刀。兇手太狠了」

犯下這起殘忍兇殺的人，被調查指出竟是村民小組長鄒二儉。檢方審查查明，鄒二儉因懷疑妻子與鄒秀勤長期保持不正當的男女關係，伺機報復洩恨。

▲▼ 村長殺人。（圖／澎湃新聞）

▲鑑定通知書。（圖／澎湃新聞）

據檢方指控，鄒二儉進入死者夫婦臥室後，對臥床睡覺的鄒秀勤、殷盛香進行連續砍殺打砸，致使二人無法動彈；為繼續洩憤，他用菜刀將鄒秀勤的外生殖器割下丟棄，然後逃離現場；返回家中後，他在親屬勸說下撥打「110」報警並主動投案。

法庭上，鄒二儉強調自己是「正當防衛、過失殺人」，指案發當時與鄒秀勤發生口角衝突，「他下床了，用腳來踢我的下體，我避了一下，我用菜刀正當防衛，砍他……他老婆過來攻擊我，我用刀把他老婆也砍了……。」

另外，死者女兒提交一份由多名村民簽字按印的報告稱，鄒二儉是「村霸」，侵害集體和村民利益。對此，鄒二儉予以否認，「我當組長是大家選的，我做事一是一、二是二。」

鄒二儉接著說，他作案是懷疑鄒秀勤與其妻有不正當關係，不過並無實證，「他偷我老婆，還到外面宣揚我，還說我兒子是他的種。哪個男的受得了？」

此案由九江市中級人民法院16日開庭審理，鄒二儉被公訴機關指控犯故意殺人罪。審判長宣佈休庭前表示，鑒於本案案情重大，將由合議庭評議後再擇日宣判。

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