人夫「買聖誕禮物」偷吃秒露餡！香奈兒櫃姐默默筆記：都買這一款

記者吳美依／綜合報導

國外網美夏儂（Shannon Hill）曾在香奈兒專櫃工作多年，她發現部分男性顧客會在聖誕節前購買「完全相同、包裝精美的2瓶香水」，就是為了分別送給正宮與小三，「因為他們不希望離開小三家時，聞起來有其他女人的味道。」巧合的是，她所遇過的出軌丈夫，幾乎都是購買Coco Mademoiselle。

夏儂表示，香奈兒都會留下消費紀錄，藉此了解顧客喜好，而聖誕節前夕，許多丈夫會靠櫃購買妻子最喜歡的香奈兒商品，包括唇膏和乳液等等，並且要求包裝精美。但少部分丈夫總是買香水，而且還會再追加一款完全相同、包裝精美的商品。

▲前香奈兒櫃姐爆料，不少偷腥人夫都買同一款香水給老婆和小三。（圖／翻攝TikTok@shannonhillnews）



夏儂回憶，雖然當時年僅19歲，但很快就能看出端倪，尤其如果認識那位男性顧客，更是非常明顯。她在香奈兒工作多年後，與不少「妻子」變得熟識，「我們櫃姐總是有八卦」、「有好多次我都想說溜嘴」。

值得注意的是，影片下方竟釣出各行各業的共鳴，「我曾在精緻珠寶店工作，也有老公會幫情婦買（跟老婆）一樣的首飾」、「我在高級珠寶店工作多年，丈夫們做著同樣的事情，每次看見小三在聖誕節後過來換貨，總是很有趣的」、「我們調酒師也是。（出軌的丈夫）禮拜天和妻小一起吃早午餐，午餐及雞尾酒時光就帶小三一起度過」、「我爺爺曾有小三，他也會替她們倆買一樣的東西」。