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花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

▲▼ 浴缸,性感,泡澡（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不管有什麼原因，都不該成為偷吃的藉口。一名女網友透露，先前多次拒絕和男友同居要求，2人經常為此吵架，沒想到對方竟然花錢找妹子到家裡看球賽，還說要一起泡澡，被抓包之後甚至把錯都推到她頭上，讓她相當傻眼。文章曝光後，網友也看傻眼，表示「超噁！早點分手吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，男友一直很希望能夠同居，但她認為分開住比較有個人空間，為了這件事雙方吵了好幾次，「沒想到成為我被背叛的原因」。她透露近來黏人的男友突然變得不太愛回訊息，對方每次都解釋是在睡覺，前幾天又說是在和朋友看球賽，但2人見面之後對方也都很冷淡，沒有像往常一樣要求抱抱，直到她偷看手機才發現真相，「（他）花1萬2千元請女生陪他看球賽」。

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原PO表示，在男友手機中看到，有妹子傳訊息說，「上次去你家看球賽，發現浴缸好大哦」，結果男友還回「還是下次一起泡」，且主動要求約會，「長期多少錢？我沒有固定時間，就有時候會想要有人陪」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲男友和妹子的訊息。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看到訊息後氣得攤牌，結果男友反而將責任推到她頭上，抱怨說因為她不願意同居，才會導致這個結果，「只要妳跟我住在一起，我就不用找人陪，我只是請女生陪我一起看球賽而已，因為剛好朋友都沒空」。她聽到原因後覺得既生氣又難過，「難道不住在一起真的是錯誤的決定嗎？這也能成為背叛我的理由？」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「他應該剛踏入包養網吧，他還會再玩好一陣子」、「單次？長期？他去包養網上找的吧？用看球賽的名義帶妹子回家床上運動，厲害」、「這種人大概同居也會偷吃」、「不管有沒有住在一起，想偷吃的人就是想偷吃」、「怎麼可能花1萬2千元沒有發生關係，超噁心欸，妳快點分手」、「一看就是有做其他事情啊」、「爛就是爛，跟有沒有同居沒有一點關係，早點看清就好，可以分了」。

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