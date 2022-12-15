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社會 社會焦點 保障人權

一家4人恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女重判無期...父母弟共判49年

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林女一家4人設局謀殺張姓男子。（資料圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉去年10月底發生驚駭水流屍命案，台北市張男(51歲)以每月10萬元，包養30歲酒店女林姝妤，卻被下藥用童軍繩綑綁空心磚丟進東螺溪，慘成水流腐屍，帳戶內470萬元存款也被盜領一空，檢方調查發現林女一家4口預謀犯案，3月間依殺人罪起訴羈押至今，今(15)日審結全案宣判。

法官審酌林姝妤等人之犯罪動機、犯罪計畫縝密、參與程度、所生損害極為重大，嚴重破壞社會治安、迄未賠償被害人家屬任何損害或達成和解、被害人及檢察官認應從重量刑之求刑意見、被告所獲利益等，分別量處無期徒刑、有期徒刑1年至14年不等，並分別定應執行刑。

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林姝妤一案今天宣判。（圖／記者唐詠絮攝）

被告林姝妤為無期徒刑、林父判處17年、林母與林弟2人判有期徒16年；提供安眠藥的陳男判有期徒刑6年6月，並依法對被告林姝妤宣告褫奪公權終身。提領之現金473萬元及被告林姝妤犯後拿取被害人身上現金5千元，均為犯罪所得，皆依法沒收，12月1日彰化地院召開延押庭，裁定四人皆繼續延押２月，今年要在鐵窗內過年了。

回顧這起震驚社會案件，檢方調查，發現林女一家4口預謀犯案，且4人分工極細，從取得安眠藥物、把風、勒殺、棄屍等步驟都有完整分工。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林女一家4人設局謀殺張姓男子。（資料圖／翻攝自網路）

檢方調查，林女在台北某酒店工作，面貌姣好、外表清純，2020年間她結識了離婚的張姓男子，雙方隨即展開一段父女戀。交往期間張男不僅大手筆以每個月10萬元以上的金額包養林女，甚至還買了一台BMW給女方。


張男以為遇到真愛，但竟是一場奪命桃花劫，2021年6月林女早已悄悄埋下殺意，並與父親、母親、弟弟共謀，誘騙張男到彰化後，再予以勒殺棄屍，並盜領金融帳戶款項。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（圖／ETtoday資料照）

為求一次得手、避免張男掙扎反抗，於是林弟偕同林母於110年10月14日先向鹿港陳姓友人(24歲)告知殺人計畫，並從陳男處取得1顆FM2安眠藥；翌日林父、林女、林弟前往尋找並選定東螺溪為棄屍地點，同時預先將棄屍工具（黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物）藏放於該處。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林女變裝前往ATM提領現金。（圖／ETtoday資料照）

10月16日中午，林女先誘騙張男要前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩，2人回到福興鄉住處，由林母拿出磨成粉的安眠藥加入飲料內給張男服用。之後，一家人開車前往漢寶濕地，見服藥的張男在車內已經熟睡，一家4人決定動手；由於車內空間過於狹小、不好下手，林女與林母還先下車把風，由林父自後座持童軍繩將張勒殺，而林弟則在旁守候，預防張男掙扎。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林女一家4人涉嫌在張男身上綁空心磚丟東螺溪。（圖／ETtoday資料照，以下同）

待10至15分鐘後確定張男已經窒息身亡，林女再將車開往附近無人農地停放，並由林父將張男拖到地上，用黑色膠帶纏繞在張男臉部，再與林弟一起將屍體搬到車子的後車廂。此時，林女從張男錢包內拿走約6千元現金、5張提款卡，背包及其餘物品則是丟在草叢內，再驅車前往東螺溪棄屍處。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張男屍體被村長發現。

林父及林弟將屍體搬下車後，拿出預藏的黑色塑膠袋、2塊空心磚及童軍繩，將張男屍體頭部、腳部均套上塑膠袋，以童軍繩纏繞打上繩結固定，甚至將空心磚綁在身上，意圖讓遺體永不見天日。不過，因為水位過淺，林父不得不從岸邊撿石頭壓在屍體上，以免浮出水面。13天後，10月29日民眾發現浮屍後報案而循線查獲。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲消防救護人員將張男救出後已經成為一具腐屍。

張男被棄屍的當晚，林女被監視器拍到在台中1間超商提領50萬元、接著17、18日2天分別在桃園、溪湖及台中等地提領303萬元現金，後來也被警方在其住家內搜到。

檢察官認為，被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀劃殺害被害人並奪取被害人財物，而林父、林母及林弟等人均為至親家人，沒有勸阻，反而冷血共謀殺人棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，並導致張男家屬受有終身難癒的傷痛，惡性重大，建請均從重量刑。

▲彰化林女一家4人設局謀殺男子。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲救護人員以救生艇進入東螺溪將張男救出。

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