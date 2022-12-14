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女大生打工太累求包養...詐欺慣犯變身糖爹　她沒撈到先被榨乾

▲女大生找包養，不料大老闆竟是詐欺慣犯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女大生找包養，不料大老闆竟是詐欺慣犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中一名女大生因邊打工邊讀書，身體健康出現問題，於是上網找「糖爹」包養，她因此認識自稱公司老闆的袁姓男子，並與對方交往，但她不僅沒有拿到袁的錢，還被對方以投資為由，詐騙3萬7千元，讓她氣得提告。法官調查發現，袁男是有十多年經驗的詐欺犯，依詐欺取財罪，判處袁男拘役55日，可易科罰金。

女大生因邊打工邊讀書，導致健康出現問題，於是上包養網站，希望能找到糖爹包養，解決經濟困難，女大生認識了自稱是老闆的57歲袁姓男子，覺得對方有足夠的經濟能力包養她，於是與對方達成協議交往。不料，兩人交往後，袁男以投資外匯為由，反向女大生借了3萬7千元。

女大生見袁男遲遲沒有還錢，著急的說「我已經沒有錢到跟別人借錢生活了欸」、「跟當初說好的不一樣，學費跟3萬7，當初講這樣」、「我的學貸總額是31萬2千2百，你現在講你什麼時候能給我，我沒辦法等太久」、「我這學期的學費是7萬6800，25號以前要繳」。

對此，袁男則回應「在找人換20萬元的票，應該能換到，我沒騙你啦，我也絕對會給妳我說的數字」、「手上都是振興卷與支票要找人換，煩死了，我應該能換到！等我訊息」、「你的學貸到底是多少！請妳給我正確的數字！到底是7萬多還是30幾萬！能給我正確的數字嗎！我好好跟你說話！是因為我本該給你」等語，一再拖延，最後遭女大生提告。

法官調查，袁男其實負債累累，常要向不熟稔之他人借款還債，此外還有多次以感情詐騙女子的前科，法官認為袁男一再拖延給錢，甚且連向女大生詐取的3萬7千元，都無法歸還，顯見袁男實際上並無能力資助女大生，僅以此為藉口，取得女大生信任後，再伺機詐騙女大生，因此依詐欺取財罪，判處袁男拘役55日，可易科罰金，並沒收詐騙所得，還可上訴。

據了解，袁男早在2008年以前就常在網路佯裝成各種身分，專挑單純的女子，騙財騙色，受害者不計其數，歷年詐騙所得初估超過1000萬，甚至有名林姓女子前後共被騙了818萬，袁男因而屢屢成為法院的常客，不料他本性難移，直到近幾年都仍有不少受害者出面對他提告。

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