已婚常客突提「見一次給3萬」：讓我照顧妳！　女大生心動了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少大學生要賺生活費，會去店家打工。一名女大生表示，她平時晚上也會去兼職，但一名已婚常客近來突然詢問可不可以「照顧」她，一個禮拜見面1、2次就好，每次最少給3萬元，只要像單純的約會一樣，她聽了之後有點心動，不知道該不該答應對方。不少網友看到後紛紛搖頭，表示「一定會後悔」。

原PO在「匿名公社」發文表示，自己目前還是一名大學生，晚上會去兼職打工，一名年約50歲的常客對她非常好，偶爾還會買東西給她吃。近來對方突然提議要不要接受「照顧」，一個禮拜只要見1、2次，每次最少給3萬元，出去吃喝玩樂都免費，還會送她禮物，不一定要做什麼，就像約會一樣就好。

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常客也告白說，非常喜歡她、想要在一起，不過因為已經有老婆了，只好用另一種方式「照顧」。她聽到對方的言論後，因為不討厭對方，加上有點心動，因此在思考是否要答應，但又不知道會有什麼後果，因此PO文求助，「請大家給我一點意見」。

不少人看到後紛紛搖頭，表示「努力讀書，不要異想天開，否則連命丟了，後悔都來不及」、「不要吧！一開始說沒有要幹嘛，到後來一定會想要更多，妳不要這麼單純好嗎」、「天下沒有白吃的午餐」、「當然是不要啊，惹一身腥幹嘛」、「一定想幹什麼，不然給這麼多錢是白痴嗎」、「基本就是包養的概念，妳能接受就接受，別人也影響不了」、「運氣好當賺外快，運氣不好被當外賣」、「妳真的不要多想 ，這就是單純想騙妳尿尿的地方，只是他沒有明講而已」。