逼中風老母泡熱水活活燙死　逆女狂言「我要懲罰她」下場出爐

▲潘母與女兒相依為命，卻慘遭女兒逼泡熱水活活燙死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名38歲潘姓女子原本和70多歲母親同住相依為命，去年2人在家吵架後，潘女逼母親坐浴在超過攝氏40度的熱水裡約5小時，潘母因曾中風又有骨刺而行動不便，活活死於燙傷造成的休克，潘女冷眼旁觀，事發後企圖誤導成為意外事故被識破，才坦承「懲罰」媽媽不聽話，但堅稱沒有傷害或弒母意圖，台北地院審理後，今判她2年徒刑、緩刑5年，可上訴。

本案發生在去年（2021年）6月9日，警消當天傍晚6點多接獲潘女報案，到北市中正區潘女與母親同住處發現潘母趴在浴室地上，已無呼吸心跳，最初研判是意外死亡，檢方獲報驗屍，發現潘母下半身尤其是雙腿脫皮紅腫，乍看有如被燙熟，而浴缸內壁殘留的皮膚碎屑確認是潘母身上掉落，起疑追查死因。

潘女聲稱，事發前她在自己房間玩電腦，母親不但沒煮午餐，還反常在中午就泡澡，她吃糖果充飢，下午進浴室查看幾次，母親都在泡澡還會換姿勢，直到當天傍晚6點多，她再次進浴室驚覺母親沒氣了，趕緊把已經失去意識的母親拖出浴缸，打電話報警。

▲檢警重回現場模擬，熱水出水口水溫高達攝氏60多度，接觸空氣降溫後仍超過攝氏40度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

檢方認為一般人泡澡若水溫過高會自然起身離開，潘女說法與常情不符，加上警方在潘家搜出多張潘女所寫責怪母親的字條，更顯得另有內情，但家屬證稱潘母和潘女相依為命、很疼潘女，可能真的是潘母放水泡澡沒注意水溫過高而出意外，檢方決定解剖潘母遺體查明。

潘女這時才鬆口說是她「懲罰」母親泡熱水澡，因為2人當天中午吵架，她覺得母親不聽，潘女也承認逼母親未經她同意、不准離開浴缸，但強調她有加冷水降溫，絕無傷害母親或弒母意圖。

法醫解剖鑑定確認潘母遺體有大面積二度燙傷，且有心肌纖維斷裂情形，造成心因性休克死亡，檢警重回現場模擬，依浴缸內側殘留水漬高度放水，熱水出水口水溫高達攝氏60度以上，接觸空氣冷卻後仍超過40度，法醫研判潘母至少浸泡5小時，才會造成遺體呈現的雙腿嚴重燙傷。

檢方指潘女明知母親患有骨刺且曾局部中風，行動不便並時有暈眩症狀，泡澡恐難自行起身，仍故意叫母親坐浴在約5公分深的燙水裡，冷眼旁觀不救人，雖無殺人意圖但有傷害故意，依傷害致死罪嫌起訴她，潘女事發後被家屬送往養護機構安置。