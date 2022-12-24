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管中閔將卸任「心情如釋重負」　批沒大學自治「台大難以脫胎換骨」

▲▼管中閔主持校長任內最後一次校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲管中閔主持校長任內最後一次校務會議，強調未來將會關注「大學自治」議題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔將在明年1月7日卸任，今（24日）管中閔最後一次以校長身份主持校務會議，管中閔在校務會議結束後發表感言，指即將卸任心情是「如釋重負」，也提到自己在四年前的今天，教育部終於勉予同意其校長聘任案，希望師生對自己4年工作成果不是「勉予接受」，強調自己沒有退休，未來回到財經系，將持續關注大學自治，因為台大距離大學自治尚遠，沒有真正大學自治，台大和其他大學難以脫胎換骨。

管中閔預計在明年1月7日卸任，新校長陳文章則在1月8日上任，今天是管中閔校長任內，最後一次主持校務會議，即將卸下重擔，管中閔的好心情寫在臉上，今天在校務會場內與師生寒暄合照，也坦言即將卸任心情是「如釋重負」。

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管中閔在校務會議結束最後一刻，也發表告別感言，提到自己在四年前的同一天，教育部終於「勉予同意」其的校長聘任案，才有此榮幸在台大服務四年，今天報告過去四年來校務工作，而所有工作，都是為了學校整體進步與師生共同發展，而所有的成功，則歸功於行政團隊與同仁的無私奉獻與辛苦，他們是過去四年台大的擎天支柱，也是台大前進最重要推手。

隨後管中閔也提到，對於這些工作成果，衷心希望全校師生不是勉予接受，而是樂於肯定，如此一來，就沒有辜負遴選委員會五年前的付託，以及眾多師生與校友的信任，語畢引發在場師生大笑。

管中閔表示，將在14天後卸任校長職務，但隨後強調「還沒有退休」，會回到管理學院財經系，希望大家不要一直問說：「你走了、不在了、以後要做什麼」等，並強調；「跟大家報告，我還在、我也沒有還要離開」，未來還有許多教研工作。

管中閔最後強調，四年校務任期，讓他了解離真正大學自治尚遠，沒有真正大學自治，台大和其他大學難以脫胎換骨與充分發展，大學自治將是「我不在了」之後，持續關注的議題，也會持續留在校園，在未來校長陳文章領導下，為邁向創校百年努力。

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