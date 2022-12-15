　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／今年14篇論文抄襲遭撤學位！創5年新高　逾半數竟未通報教育部

▲▼林智堅與鄭文燦的台大論文皆被認定抄襲，指導教授皆為陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

▲今年論文抄襲被撤銷學位事件頻傳，林智堅與鄭文燦則最受關注，但教育部掌握資料卻不到一半。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

近期因論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，根據《ETtoday新聞雲》掌握資料，截至今（15日）為止，今年全台公私立大學被撤銷學位就達到14件，誇張的是，各大學通報到教育部僅6件，但仍創下5年來新高，其中4件為碩士在職專班，等於教育部掌握不到一半數據，面對撤銷學籍這樣重大學倫案件，教育部明顯是狀況外，教育部指出，主因是現有《學位授予法》並未強制規定各大學要主動通報。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因論文抄襲，被台大撤銷國發所碩士學位，隨後也因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦論文抄襲被台大撤銷國發所碩士學位，立委蔡適應則因為抄襲被撤銷台北大學博士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而根據教育部統計資料，符合學位授予法第17條中因抄襲情事並撤銷學位案件，107至111年共24件，包括107年4件、108年4件、109年5件、110年5件、111年6件，寫下5年來新高，而上述案件中，屬於碩士在職專班共13件，包括107年2件、108年1件、109年4件、110年2件、111年4件。

不過，《ETtoday新聞雲》從台北市立大學網站公告資料上，發現光是今年全台公私立大學，碩博士被撤銷學位或開除學籍就高達14件，其中6件為碩士在職專班，進一步分析發現，公立大學共4件，私立大學為10件，公立大學就是鄭文燦與林智堅各佔一件。

▲▼北市大公告，今年公私立大學撤銷學位多達14件。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲根據台北市大公告資料，今年公私立大學撤銷學位多達14件。（圖／記者許敏溶翻攝）

換言之，今年各公私立大學碩博士被撤銷學位或開除學籍高達14件，但教育部掌握資料僅僅6件，竟然一半都不到，暴露出教育部對「大學自主」下的無力感。

《ETtoday新聞雲》詢問教育部，為何教育部統計數字遠低於其他大專校院公布數字，教育部則回應，目前《學位授予法》僅規定，學校撤銷學位後，應通知當事人繳還該學位證書，並將撤銷及註銷事項，通知其他專科學校、大學及相關機關（構），但並未強制所有大學公私立都得將撤銷學籍的案件通報到教育部，都是曾跟教育部檢舉案件，教育部轉給大學處理，之後才會將結果通報到教育部，才會有數字上的落差。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
北部連日大雨「1區」卻少雨！　真正原因曝光
快訊／恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女一家4口判決出爐
是否開放小三通？　顧立雄：春節前拍板
好市多「豪賣176萬三輪車」　車主超狂現身了
快訊／燒死9人李國輝「4度被判死」！　判決大逆轉
兒「9點還沒睡」氣炸！　嚴立婷哭了：我是王八媽媽
世足決賽！　奪冠預測出爐
直擊！檢調突襲高虹安辦公室　遭控詐領國會議員助理費
朱立倫「恢復小三通！台灣人最大受益」　台大醫：忘了這事？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦連假湧出遊潮！高鐵較滿時段出爐　再加開6班次「12／17開搶」

「怕冷還是怕熱？」台人答案曝！吐關鍵1困擾：真的無解

用路人小心！明年罰款增14.2億元　「車禍死亡115年降至2413人」

人妻花錢買新車　卻被婆婆「逼下車」！神隊友嗆一句被讚翻

北部連日大雨1區卻少雨！傳是「龜神效應」　鄭明典曝真正原因

獨／論文抄襲案挨批不負責　教部：與國圖勾稽「掌握通報數」

論文抄襲案教部挨批不負責！教團籲修法「要求大學主動通報」

冷到大腦當機！陌生男突借130元買炸雞　他秒答應回神後悔了

「極地冷空氣」襲擊北半球！負北極振盪引寒流　全台陰雨剩6度

獨／今年14篇論文抄襲遭撤學位！創5年新高　逾半數竟未通報教育部

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

元旦連假湧出遊潮！高鐵較滿時段出爐　再加開6班次「12／17開搶」

「怕冷還是怕熱？」台人答案曝！吐關鍵1困擾：真的無解

用路人小心！明年罰款增14.2億元　「車禍死亡115年降至2413人」

人妻花錢買新車　卻被婆婆「逼下車」！神隊友嗆一句被讚翻

北部連日大雨1區卻少雨！傳是「龜神效應」　鄭明典曝真正原因

獨／論文抄襲案挨批不負責　教部：與國圖勾稽「掌握通報數」

論文抄襲案教部挨批不負責！教團籲修法「要求大學主動通報」

冷到大腦當機！陌生男突借130元買炸雞　他秒答應回神後悔了

「極地冷空氣」襲擊北半球！負北極振盪引寒流　全台陰雨剩6度

獨／今年14篇論文抄襲遭撤學位！創5年新高　逾半數竟未通報教育部

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

跑到頂樓跳樓「何處算凶宅」　網歪樓：看有沒有帶鑰匙

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

女主管登機前接「最後一通電話」　突然墜14m高空橋撞水泥地身亡

生命樹「桃市總圖」12／17迎賓！蔦屋、影城這時開　各樓層亮點先看

快訊／吳怡農拋雙語政策：每區設「學習中心」　開平價英文＆電腦班

「連高嘉瑜、王世堅都要蘇貞昌下台」　王鴻薇：吳怡農還默不作聲嗎

他棉花棒爽挖耳顱骨被細菌啃蝕　腦藏膿腫還失憶！醫揭驚人原因

生活熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

乩身被肉搜「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝

4縣市豪大雨！明雨擴全台　周末急凍6℃↓

租屋族寒流保暖　內行人推1神器

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

國道驚見4輛麥拉倫　被他輕鬆超車

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

更多熱門

相關新聞

論文抄襲案教部挨批不負責！教團籲修法「要求大學主動通報」

論文抄襲案教部挨批不負責！教團籲修法「要求大學主動通報」

近期因論文抄襲被撤銷學位事件持續延燒，今年通報到教育部共6件，創下5年來新高，但教育部掌握資料，竟然不到實際發生數字一半，教育團體痛批教育部不負責，指學位授予是公權力的行使，被撤銷學位更是重大資訊，長期應該修改《學位授予法》強制大學通報，在修法之前，教育部可主動調查，要求公私立大學通報到教育部後，彙整到大專校務資訊公開平台，並向全民公布，避免衍生後續爭議。

敗選檢討會　鄭文燦：抗中保台被操作為戰爭恐懼

敗選檢討會　鄭文燦：抗中保台被操作為戰爭恐懼

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

第五屆自主學習節登場　89場次公開數位觀課「較去年增2倍」

第五屆自主學習節登場　89場次公開數位觀課「較去年增2倍」

操盤手曝選票流失癥結點　鄭文燦：避免重蹈覆徹

操盤手曝選票流失癥結點　鄭文燦：避免重蹈覆徹

關鍵字：

論文抄襲鄭文燦林智堅教育部大學自治

讀者迴響

熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面