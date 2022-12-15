獨／今年14篇論文抄襲遭撤學位！創5年新高　逾半數竟未通報教育部

▲今年論文抄襲被撤銷學位事件頻傳，林智堅與鄭文燦則最受關注，但教育部掌握資料卻不到一半。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

近期因論文抄襲被撤銷學位事件燒不停，根據《ETtoday新聞雲》掌握資料，截至今（15日）為止，今年全台公私立大學被撤銷學位就達到14件，誇張的是，各大學通報到教育部僅6件，但仍創下5年來新高，其中4件為碩士在職專班，等於教育部掌握不到一半數據，面對撤銷學籍這樣重大學倫案件，教育部明顯是狀況外，教育部指出，主因是現有《學位授予法》並未強制規定各大學要主動通報。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因論文抄襲，被台大撤銷國發所碩士學位，隨後也因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦論文抄襲被台大撤銷國發所碩士學位，立委蔡適應則因為抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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而根據教育部統計資料，符合學位授予法第17條中因抄襲情事並撤銷學位案件，107至111年共24件，包括107年4件、108年4件、109年5件、110年5件、111年6件，寫下5年來新高，而上述案件中，屬於碩士在職專班共13件，包括107年2件、108年1件、109年4件、110年2件、111年4件。

不過，《ETtoday新聞雲》從台北市立大學網站公告資料上，發現光是今年全台公私立大學，碩博士被撤銷學位或開除學籍就高達14件，其中6件為碩士在職專班，進一步分析發現，公立大學共4件，私立大學為10件，公立大學就是鄭文燦與林智堅各佔一件。

▲根據台北市大公告資料，今年公私立大學撤銷學位多達14件。（圖／記者許敏溶翻攝）

換言之，今年各公私立大學碩博士被撤銷學位或開除學籍高達14件，但教育部掌握資料僅僅6件，竟然一半都不到，暴露出教育部對「大學自主」下的無力感。

《ETtoday新聞雲》詢問教育部，為何教育部統計數字遠低於其他大專校院公布數字，教育部則回應，目前《學位授予法》僅規定，學校撤銷學位後，應通知當事人繳還該學位證書，並將撤銷及註銷事項，通知其他專科學校、大學及相關機關（構），但並未強制所有大學公私立都得將撤銷學籍的案件通報到教育部，都是曾跟教育部檢舉案件，教育部轉給大學處理，之後才會將結果通報到教育部，才會有數字上的落差。