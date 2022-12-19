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台大行政團隊出爐「半數留任」　張上淳續任副校長

▲台大現任校長管中閔（左）與新任校長陳文章（右）合影。（圖／台灣大學提供）

▲台大現任校長管中閔（左）與新任校長陳文章（右）合影。（圖／台灣大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣大學新任校長陳文章將於明年1月8日上任，校方今（19日）今舉行「現任、新任行政主管交流座談會」，新舊行政團隊進行校務概況介紹與交流，新團隊有逾半數都是原團隊成員留任或升任，包括行政院首席防疫顧問張上淳也確定續任台大副校長。

現任校長管中閔表示，對於校務交接，學校須建立起完整的制度與形式，已要求現任行政團隊務必做好接交事宜，讓接任者對校務的處理能更順暢、無縫接軌。

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新任校長陳文章說，管校長與現任團隊為台大做了很多事情，讓他感覺「壓力不小」，未來他與新團隊會全力以赴，努力讓台大更好，他並感謝管校長及團隊這四年來為台大的貢獻，關於未來大學、國際化與永續發展部分，未來新團隊會持續努力精進，也感謝現任行政團隊費時準備交接事宜，讓新團隊能更順利運行，校務的承先啟後也更為流暢。

台大新任行政主管有超過半數都是原團隊留任或升任，副校長張上淳留任、原教務長丁詩同升任副校長，另外兩位新任副校長為法律系特聘教授曾宛如、電機工程學系講座教授廖婉君。原副總務長廖文正升任總務長，而包括國際長袁孝維、財務長廖珮真、法務長王皇玉、圖書館館長陳光華、計算機及資訊網路中心主任莊永裕、出版中心主任張俊哲等人均留任。

其他新任主管部分，主任秘書為化工系教授王大銘、教務長為經濟系教授王泓仁、學務長為物理系教授朱士維、研發長為電機系教授吳忠幟。

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