回憶卡管案！管中閔：被一群人圍毆近一年「四權輪流打我」

▲回憶卡管案，管中閔指當年被一群人圍毆近一年，而且是「四權輪流打我」。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

明年初將卸任的台大校長管中閔，今（9日）天舉辦卸任前的演講，管中閔原本以2017年後太慘痛，不願提及之後的卡管事件，但後來仍忍不住說，當選台大校長是意外，更大意外是，2018年被一群人整整圍毆了近一年，後來覺得國父真的偉大，因為國父孫中山主張五權分立，但那一年，「行政、立法、司法與監察輪流來打我」，若五權合力，自己可能被打死，所以國父是偉大的。

管中閔將在明年1月8日卸任，距離卸任不到一個月，管中閔今天下午以「人生可以有不同的選擇」為題，為台大學生進行專題演講，管中閔回憶說，自己人生面臨過多次轉折，一路走來不是一帆風順，曾被父親視為很廢的人，很幸運能有今天結果。

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▲管中閔說自己曾經很廢，大學時一直打麻將跟寫信給女友。（圖／台大提供）

管中閔指出，自己和台大很多老師不一樣，人生面臨很多轉折，一路走來不是一帆風順，自己曾面臨挑戰，有的來自於自己，有的因為環境改變產生，在轉折中幸運做了一些選擇，幸運到今天結果，但轉折只到2017年，因為2017年後太慘痛，不屬於要講的範圍。

不過，最後管中閔還是提到參選台大校長與之後的卡管事件，管中閔說，2017年遇到選擇，是有些老師鼓勵他出來選台大校長，因為很清楚自己不是從台大畢業，甚至沒在台大擔任過任何行政職位，對台大的人事都很陌生，故一開始斬釘截鐵拒絕，後來一些老師認為自己可以為台大帶來改變而參選，沒想到意外選上。

不過，管中閔隨後表示，最大意外，則是2018年被一群人整整圍毆了近一年，隨後他提及，覺得國父孫中山真的偉大，國父主張五權分立，但在那一年，被行政、立法、司法與監察輪流來打我，「若五權合力，自己可能被打死」，所以國父孫中山是偉大的。

而對於自己人生碰到很多轉折與選擇，管中閔坦言，沒有人知道當時的選擇是不是對的，也不保證自己能否成功，像是自己知道若當時繼續留在美國教書，比回台大教書更容易成功，但並不知道回到台灣會當選中研院院士，這都是超乎自己預期。

管中閔也勉勵台大學生，人生總會遇到不同選擇，但沒人能事先知到什麼是正確的選擇，故他提出四點建議，首先是要「相信改變」，也就是相信可以改變自己，或者改變其他人，其次是做選擇則「永不嫌晚」，接著要「專注與堅持」，專注做事與堅持下去，最後則是相信自己努力會有代價。

