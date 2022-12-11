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管中閔「瓶插」比喻論文抄襲：最後一定枯萎　培養土壤才能出大樹

▲▼回憶卡管案，管中閔指自己被一群人圍毆近一年，而且是「四權輪流打我」。（圖／台大提供）

▲管中閔以「瓶插」比喻論文抄襲，認為最終一定會枯萎。（圖／台大提供）

記者林彥臣／綜合報導

台大校長管中閔9日在卸任前演講時，對於近日政治人物論文抄襲有感而發，提到他帶研究生的方法，若直接給論文題目，就像在花瓶中插花，最後一定會枯萎，不如帶學生從文獻摸索，如同「培養土壤」，才有長成大樹的可能。

管中閔在演講中提到，他剛回台灣任教時，當時學界「需paper孔亟」，對教授來說，最簡單的方法就是直接給學生題目，學生發表後就能畢業，跟教授一起掛名，教授履歷上還能多一篇論文，「這是最容易的方法」。

管中閔認為，上述作法像是「瓶插」，最後一定會枯萎，學生或許可在教授的幫助下，發表1、2篇論文，但畢業後，還是不知道如何從文獻中找題目。

管中閔提到，另一種作法像「盆栽」，稍微帶學生走一個方向，或許可發展出2、3篇論文，但終究不可能長成龐然巨樹。

管中閔說，他寧可慢慢來，陪著學生慢慢摸索，從學術英文寫作開始，慢慢從文獻中找到可研究發展的角度，這樣的指導方式就像「培養土壤」。

管中閔指出，土壤可能長出花朵，也可能長出大樹，這不是教授能決定的，而瓶插和盆栽會長成怎樣，基本上可以看到；唯有土壤會長出什麼，無法事先預期，他的理想是為台灣建立起「經濟計量」這個領域，一定要從培養土壤做起。

管中閔於2018年1月5日選出管中閔為台大第12任校長，教育部後續以遴選程序有爭議等理由，拒絕發給聘書，直到2018年12月時任部長葉俊榮宣布「勉予同意」，管中閔於2019年1月8日上任，將於明年1月8日卸任校長職務。

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