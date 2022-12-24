柯文哲嗆「財團勾結議會」　王鴻薇反批柯突襲提案、毫無議員附和

記者鄭佩玟／台北報導

即將卸任的台北市長柯文哲對於任內最後一份公文，表明將針對「警察局監視器採購案」加註「財團勾結議會，詐取國家錢財」。台北市第三選區立委補選國民黨候選人王鴻薇今（24）日赴草埔市場拜票，針對柯文哲的「臨去秋波」，痛批柯市府當時提出這個覆議案很突然，且未跟議員好好說明清楚，才會沒有任何一位議員附和他。

▲王鴻薇草埔市場拜票，會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲昨天在市長室收拾私人物品時，被現場媒體詢問「最後一份簽的公文會是什麼？」對此柯文哲指出，是日前提出覆議案遭到否決的「警察局監視器採購案」，並直言自己一定會在公文上加註「財團勾結議會，詐取國家錢財」。柯強調，還是很反對為何北市府一年要浪費8600萬，「不需要嘛，沒有必要花那個錢，所以我一定要在最後一份公文交代清楚。」

王鴻薇同時也是現任市議員，對此案知之甚詳，她今天赴草埔市場拜票時提出2點駁斥，首先當時黨團有針對此案請警察局進行報告，大家討論非常非常多，當下自己就有提出，柯文哲提此覆議案很突然，正值選戰末期，大家臨時被通知來處理。

王鴻薇接著提出第2點駁斥，質疑柯市府有無充分跟朝野議員好好溝通清楚，「恐怕這些都是柯市府要好好去想一想」，因為在時機上非常非常突然，當時大家都在選舉，也都很訝異忽然要處理覆議案，等回去議會處理時，才發現當天現場沒有任何一位議員附和市府，這突顯柯市府沒有好好說明清楚

對於柯文哲的「臨去秋波」，王鴻薇表示，柯的任期即將結束，針對柯想做的、想推動的事情，最後有沒有辦法順利推動，柯文哲的市長評價就留待全體市民來打分數。據了解，對於柯文哲揚言在公文加註「財團勾結議會，詐取國家錢財」，全體議員都大表不滿，一旦柯敢如此侮辱議會，不排除集體提告。