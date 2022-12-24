坦言2024不樂觀　柯文哲喊「拚到底」：黃珊珊證明第三勢力存在

▲柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）



實習記者李密／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將於25日屆滿，卸任後的下一步備受外界關注。日前柯文哲在接受《遠見》專訪時坦言，2024總統大選情勢目前是4:3:2，許多人建議藍白合，但他認為民眾黨的DNA與國民兩黨大不同，融合難度太高。雖然2024極有可能失敗，但從黃珊珊的敗選中也可看見，她以34萬票、25%的得票率，證明台北有一個強硬第三勢力存在，因此他還是會堅持到底。

針對黃珊珊敗選，柯文哲以過去親民黨主席宋楚瑜與新黨前主席王建煊為例，兩人都曾投入台北市長選戰，最後只拿下5萬票。而黃珊珊是歷史上第一次，在藍綠夾殺下還能奪得34萬選票，證明台北選舉有第三勢力，也是這場選戰的意義。

柯文哲分析，相較藍綠兩黨資源，黃珊珊敗在選舉資源不足，「除非是奇兵，不然也只能接受這樣的結果。」另外，如果說高虹安是棄保的得利者，黃珊珊就是棄保的受害者。不過黃珊珊在棄保氛圍重的狀況下，還有25%棄不乾淨，這也表現出台北第三勢力的強硬。

面對下一步走向，柯文哲坦言不少人提出藍白合的建議，不過他表示自己會堅定選到底。柯文哲認為，自2000年以後，從台聯、新黨、親民黨到時代力量，民眾黨面對的最大問題是該如何證明自己不是第五個泡沫。外界認為藍白合困難，是因為新黨、親民黨、台聯、時代力量都是藍綠分裂出來的，有相同的DNA，因此容易融合。不過民眾黨的DNA與國民兩黨非常不同，融合難度相對較高。

柯文哲指出，目前2024總統大選情勢是4:3:2，與台北市近期政黨支持度的比例相同，賴清德在2024最佔優勢。談到民眾黨現正面臨的問題，他認為民眾黨最需向選民展現民眾黨與國民兩黨的不同之處。以創新公司比喻民眾黨，雖然2024失敗機率高，但不創新就完全沒有機會。因此，他告訴自己2024是另一場一日雙塔，要創造另一個奇蹟。