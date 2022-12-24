直擊／王鴻薇、吳怡農市場拜票狹路相逢！　擦身而過「零互動」

▲王鴻薇、吳怡農（紅圈處）今同在草埔市場掃街拜票，兩人近在咫尺卻是「零互動」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選國民黨候選人王鴻薇今（24）日赴草埔市場拜票，結果在此與民進黨候選人吳怡農2度「狹路相逢」，久經選戰的王鴻薇穩定軍心稱，「沒關係！我們照我們步調就好！」只見雙方主帥彼此「視若無睹」，沒有任何互動，王鴻薇也未當面下辯論戰帖，只有兩方團隊互相大喊凍蒜，以聲量較勁。

不知是巧合還是刻意，王鴻薇、吳怡農今天雙雙選在草埔市場拜票，前者訂於上午10時20分，後者訂於上午9時30分。正當外界以為時間相差約50分鐘而未必「王見王」之時，豈料在接近11時許，雙方還是2度「狹路相逢」。

只見王鴻薇、吳怡農一左一右分向一側攤商拜票，在狹小的市場走道內，各自輔選團隊、支持者及隨行媒體全擠成一團；在人潮團團包圍之下，雙方主帥對彼此都是「視若無睹」沒有任何互動，反倒是輔選團隊互相大喊凍蒜，以聲量較勁。

期間，王鴻薇團隊成員數次向她請示，面對王見王強碰且推擠的情況，看她有何指令？久經選戰的王鴻薇則穩定軍心稱，「沒關係！我們照我們步調就好！」王事前受訪也稱，今天主要是跟選民拜票請託，就算強碰吳怡農，也不會當面跟他下辯論戰帖。

▲王鴻薇草埔市場拜票，王鴻薇老公陶允正（右）全程陪同。（圖／記者李毓康攝）