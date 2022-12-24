「搖滾耶誕演唱會」　永華市政中心西側廣場熱鬧開唱

▲「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日在市府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日在市府永華市政中心西側廣場熱鬧開唱，儘管今年第2道寒流來襲，尤其早、晚與白天溫差大，最低溫9至10度，戶外空曠處風一陣吹來時，體感溫度更低，但仍抵擋不住熱情的歌迷。

從表演前2至3天就陸續有不少迷哥迷姐在現場搭帳篷、地墊候位，為的就是卡好最佳的觀賞位置。歌迷遠從台北、台中、嘉義、高雄四處而來，多半是為了搶先一睹韓國女神宣美的魅力，以及超人氣新星原子少年Ozone、文青樂團告五人等當紅藝人的精彩表演。

23日晚間彩排時，許多民眾亦不畏低溫，盡情的享受音樂帶來的能量。黃偉哲市長非常關心市民健康，指示主辦單位於現場分送候位民眾暖暖包，並提醒民眾注意夜間及日常保暖工作，以免身體不舒服失去提前來卡位想欣賞偶像魅力的用心。

主辦單位新聞處也再次提醒民眾，千萬不要因白天陽光所帶來的一點暖意而疏忽了穿著，請民眾千萬要注意自身的保暖，如果有任何不適不要硬撐，活動入口處就有醫護站可以協助不適的民眾，大家一定要快快樂樂地出門，平平安安的回家。

主辦單位也呼籲儘管中央已經針對室外活動取消全程配戴口罩規定，但考量大型活動人潮眾多難以保持社交距離，建議參與活動民眾應全程配戴口罩。此外，由於今年卡司太強，預料將有更多民眾參與，市府除了提高公共安全防護準備，更要提醒大家注意保持安全距離，切勿為了搶看明星，在人群中進行推擠。

警察局也特別重視活動維安，指示在地四分局分局就此次演唱活動的安全維護及防踩踏作為，將依據以往執行經驗，提升維安量能，加強會場檢查，並於活動會場內安排「防踩踏小組」，並提醒民眾防止推擠、小心扒手及注意自身財物。