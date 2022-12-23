韓國女神宣美SUNMI首次台南演出　歡迎民眾一同歡度耶誕佳節

▲台南市政府23日在台南大員皇冠假日酒店召開宣美SUNMI來台記者會，熱烈歡迎韓國女神宣美SUNMI來到美食之都台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2023台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「搖滾耶誕演唱會」將於24日晚上演出，台南市政府23日在台南大員皇冠假日酒店召開宣美SUNMI來台記者會，熱烈歡迎韓國女神宣美SUNMI來到美食之都台南。

今日記者會，現場準備知名安平豆花、蝦捲、牛肉湯、擔仔麵、蜜餞、米糕、小籠包、肉丸、虱目魚粥及珍珠奶茶等道地台南美食小吃，種類相當豐富；隨後，英國歌手李美潔（Mary-Jess）品嚐人手必買的珍珠奶茶，場面相當熱絡。

市長黃偉哲關心，歡迎宣美SUNMI來台南演出，向國內外歌迷行銷推廣台南美食小吃，創造觀光經濟效益商機，歡迎各地民眾一起來歡度耶誕。

「搖滾耶誕演唱會」主持人吳建恆表示，宣美SUNMI第一次來台南公開演出，將帶來5首熱門歌曲，不管現場或看轉播的觀眾，可以感受到宣美的舞台魅力。

宣美SUNMI 在2017年後以個人名義推出單曲回歸樂壇，連續唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更颳起一股宣美旋風，海內外擁有廣大粉絲，在韓國這幾年橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出新單曲「Heart Burn」，入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO，舞台魅力相當吸睛。

國際級美食評鑑《米其林指南》今年首度將台南納入評鑑城市，台南也是新入選餐廳總數最多的城市，有27間美食店家獲得必比登推介，17間評審推薦入選餐廳，總計44間餐廳店家獲得國際評鑑肯定，可見美食旅遊是台南觀光的強項。

台南隱藏很多美食等待民眾來發掘，除巷弄美食外，市場美食也不遑多讓，為分享市場百年歷史及展現「老市場好人情」經典故事，南市府發表台南好呷市職人專刊，透過26位市場職人口述分享其經營經驗與匠人精神，帶領民眾體驗古早的小吃美味，歡迎民眾一起來到台南，大啖美食。

「搖滾耶誕演唱會」卡司陣容堅強，有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess）演出，更邀請韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南，歡迎大家一起來搖滾過耶誕，相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁，活動官網 https://www.tainanyoung.com.tw/查詢。