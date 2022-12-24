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管中閔秀政績！任內收支餘絀「由負轉正」＋希望生人數增3倍

▲▼管中閔主持校長任內最後一次校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲管中閔今天主持校長任內最後一次校務會議，說明四年來成果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

即將卸任的台大校長管中閔，今（24日）主持任內最後一次校務會議，並進行四年校務工作總報告，說明成果及實現的政見承諾，包括希望生名額在4年內增加3倍，另外獲得現金捐款在四年來成長170%，更重要是台大過去長年負債，在管中閔任內收支餘絀「由負轉正」，管中閔說，這是綜合許多東西與小心規劃成果，代表自己出身財金系是有用的。

管中閔預計在明年1月7日卸任，新校長陳文章則在1月8日上任，今天是管中閔校長任內，最後一次主持校務會議，即將卸下重擔，管中閔的好心情寫在臉上，今天在校務會場內與師生寒暄合照，也坦言即將卸任心情是「如釋重負」。

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管中閔在會中也進行四年校務工作總報告，以「人才培育、留才攬才、國際連結、發展革新、永續工作」等五大面向進行說明，在人才培育部分，台大已針對弱勢生設「希望計畫」，管中閔說，當初自己的校長競選政見中，提到讓「希望生」名額增加，目前已有106名，達到4年內增加3倍政見，另因近年念博士班學生越來越少，就算念博班獲得支持太少，所以學校提高逕讀博士獎學金，增加優秀博士生獎學金名額，也新設每月2萬元的「勤學博士生獎學金」，都是希望幫助學生。

▲▼管中閔主持校長任內最後一次校務會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲任內收支餘絀由負轉正，管中閔表示，代表自己出身財金系是有用。（圖／記者許敏溶攝）

此外，管中閔也提出相關成果，在校友捐款部分，台大最近4年平均每年獲得捐款5.68億元，比2018年成長170%；在校園更新部分，包括文學院人文館上樑、工學院綜合新館落成，以及整修客座學人宿舍。

此外，管中閔也秀出「收支餘絀由負轉正」的成果，而歲入與歲出的差額稱餘絀，對於有今天結果，管中閔表示，台大在收支餘絀長年是負，而且負6到7億元，能由負轉正，代表學校不是把錢經費東發西發，還做非常小心規劃，其中牽涉很多，包括財務投資、校友捐款也可減輕學校負擔，綜合許多東西做非常小心規劃，才有今天這樣成果，並笑著說，自己來自財金系還是有用的。
 

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