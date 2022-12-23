批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

▲台北地方法院行政庭長周玉琦解說總統蔡英文「論文門」案更一審判決理由。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理媒體人彭文正提告總統蔡英文「論文門」案，更一審今天（23日）判彭文正敗訴，理由是彭文正訴請確認蔡英文1984年版倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在，本身不具備權利保護的必要，且倫敦大學、LSE都已公開聲明蔡英文合格取得LSE博士學位，蔡英文雖然無法提出論文裝訂本，LSE等圖書館也查無收藏這本論文，但此屬於圖書保存問題，無從歸責蔡英文。

至於彭文正主張，他因揭發「論文門」遭蔡英文控告加重誹謗並被起訴，確認本案博士論文是否真實存在，對他而言有法律上的利益，若能確認本案博士論文不存在，將可免除他的刑責與可能的後續民事賠償。

▲媒體人彭文正。（資料圖／記者劉昌松攝）

對此，判決理由指出，彭文正起訴主張確認本案博士論文不存在，僅是用來推論蔡英文有無取得倫敦大學LSE博士學位的攻擊防禦方法或單純事實，跟彭文正是否觸犯加重誹謗罪無關，不構成刑案的「法律關係基礎事實」，況且檢察官偵查、刑事法院審判，都應依法依職權認定事實，提起本件民事確認訴訟，並不會除去他被起訴審判的責任。

判決理由另指出，當庭勘驗蔡英文透過律師所提出的論文文稿，紙張外觀呈現泛黃陳舊歲月痕跡，應為年代久遠的舊物，雖然散裝型式與正式論文應裝訂成冊的樣式不符，無法認定這批文稿就是蔡英文提交校方審核的正式合格論文，但仍可採信這是當年論文的原稿。

▲彭文正委任律師張靜聆判後表示，對總統「論文門」更一審判決「鐵定會上訴」。（圖／記者黃哲民攝）

張靜聆判後受訪表示：「我們鐵定會上訴！」可能走完三審程序，蔡英文早已卸任，因法官未當庭說明判決理由，他猜測法官是把當庭勘驗「那一張一張，散裝的」紙張，認定就是蔡英文本案的博士論文，如果真的是這麼判，他認為法官若不是昧著良心，就是一個「恐龍糊塗蛋」，沒有別的形容。

張靜表示，承審法官張詠惠也有碩士學位，他要反問張詠惠「妳的論文是散裝的嗎」，一本論文就該是「一本」裝訂好的論文，他相張詠惠不會像一審同樣用提告「顯無理由」、沒有訴訟利益等理由判彭文正敗訴。不過張靜顯然猜錯，法官僅認定當庭勘驗的是論文「原稿」，判彭文正敗訴主要理由，跟一審幾乎相同。