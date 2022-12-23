蔡英文論文門判決曝！彭文正列法官「3創舉」：堪稱世界第5大寶藏

記者閔文昱／綜合報導

緊咬總統蔡英文「論文門」的媒體人彭文正，2019年訴請台北地院確認蔡英文1984年版英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在，除纏訟3年至今，今天下午判決彭文正敗訴。對此，人在美國的彭文正也在臉書發文怒酸，除了「死海古卷」、「黃金約櫃」、「所羅門王寶藏」和「蔡英文論文」外，張詠惠法官今天的判決，「堪稱世界第五大寶藏」。

彭文正23日在臉書發文表示，世界四大寶藏包含「死海古卷」、「黃金約櫃」、「所羅門王寶藏」和「蔡英文論文」，而在2022年12月23日又有了重大發現，「比起死海古卷的1600年，黃金約櫃的3100年，大衛魔術嫡傳弟子，現任職於台北地方法院民事庭的張詠惠法官，只花了三年就把這本遺失了39年的『蔡英文論文』給『找』到了。」

▲媒體人彭文正主張總統蔡英文的英國倫敦大學政經學院（LSE）博士學位有疑。（圖／資料照）

彭文正指出，張詠惠法官今天的判決，堪稱世界第五大寶藏，她獨步全球的創舉包括了以下3點，「1.獨創以言詞辯論証明論文存在的方法，是二十一世紀方法學上的重大突破。2. 獨創以散裝草稿推斷論文完成，是二十一世紀演繹法的重大修正。3. 獨創肉眼紅外線取代碳十四年代鑑定法，是二十一世紀考古學上的重要發明。」

彭文正說，他在此謹對台北地方法院法官張詠惠及院長黃國忠擇惡固執的情操表示折服，也期勉他們今日既然能「橫眉冷對千夫指」，2024年520後也能在看守所內「俯首甘為孺子牛」。