彭文正咬蔡英文論文案敗訴　總統府：不實討論應適可而止

記者陳家祥／台北報導

緊咬總統蔡英文「論文門」的媒體人彭文正，2019年訴請台北地院確認蔡英文1984年版英國倫敦大學政經學院（LSE）博士論文不存在，纏訟3年至今，台北地院今下午判決彭文正敗訴。對此，總統府發言人張惇涵回應表示，總統府尊重司法判決。

針對台北地方法院23日更一審宣判，駁回彭文正先生「確認博士論文不存在」之民事起訴，總統府發言人張惇涵回應表示，總統府尊重司法判決；並期盼社會各界以校方的正確資訊為事實基礎，浪費社會資源的不實討論則應適可而止。