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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆蔡英文嫌國安會議「無聊」　與會者怒批何景榮：不尊重新住民

▲▼羅美玲聲援蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／羅美玲）

▲立委羅美玲發文聲援蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／羅美玲）

實習記者李密／台北報導

總統蔡英文遭淡江大學全球政治經濟學系助理教授何景榮爆料，在2017年於新住民交流餐會脫口表示國安會議很無聊，引發外界批評。對此，當年與會者立委羅美玲、越南新住民委員李孟涵，23日紛紛出面聲援蔡英文。羅美玲表示，總統十分重視新住民的生活問題，會上也針對新住民分享內容給予溫暖回應。李孟涵則說，當天總統與新住民話家常、交換意見、氣氛熱絡，不知何景榮為何突然提及多年舊事，「這對其他出席的新住民非常不禮貌，也對蔡總統相當不尊重。」 

羅美玲今天在臉書發文回顧3年來在立院的種種，並在貼文留言處，附上2017年那場總統府餐敘影片。她回顧，2017年是她與新住民朋友第一次到總統府，與小英總統直接對話。在兩個小時的餐敘期間內，與會者踴躍與總統分享許多來到台灣生活後的點滴，也針對新住民在台生活的不便提出許多建議，總統對於問題總是認真聆聽，並給予溫暖的回應，那一天與總統渡過了一個溫馨又愉悅的午餐約會。

當日也出席總統餐敘的越南新住民委員李孟涵表示，席間總統與新住民們零距離互動話家常，交換新住民政策意見，氣氛相當熱絡，新住民們都很開心，她不知何景榮為何會突然發文提及多年舊事，並批評何景榮臉書文字，對其他出席的新住民非常不禮貌，也對蔡總統相當不尊重。

羅美玲指出，2020年甫上任就遇疫情，忙著處理疫情期間新住民的口罩、入境檢疫、疫苗與紓困振興等問題。每每向總統面報有新住民或僑外生遇到困境需要協助的事項後，總統總是在第一時間要求幕僚馬上處理。

她並細數政府對新住民的照顧，指蔡英文上任後為新住民福利付出許多努力，在教育方面創了世界先例，將新住民語言納入國中小課綱，尊重、保留新住民的母國文化，同時透過簡化學歷認證、擴大獎助學金，擴大招生，完善新住民追求自我的學習管道。這幾年更擴大新住民發展基金補助，修法提高「新住民發展基金」管理會中的新住民代表比例，並積極推動多語言的投票、選舉宣導，同時加緊腳步建立跨部會的統一通譯制度，進一步促使更多的新住民共同參與社會。

▼蔡英文2017年邀請新住民姊妹到總統府餐敘。（圖／翻攝總統府）

▲▼蔡英文邀請新住民姊妹至總統府參加餐會。（圖／翻攝總統府）

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