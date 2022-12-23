88會館案延燒！名模錢帥君男友跨海發聲明　揚言告媒體誹謗

▲前警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所曝光後，引爆88會館風波。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者劉昌松／台北報導

地下匯兌業者郭哲敏在檢警執行搜索行動前夕潛逃出境，媒體與網路論壇接連爆出郭哲敏涉及超跑詐騙案，且他開設的88會館是政商名流進出的熱點，檢調政風單位除了追查洗錢案，也已分案調查88會館是否暗藏檢警風紀甚至貪瀆弊端。而人在海外的郭哲敏則透過管道發出聲明，強調自己與「超跑詐騙」案無關，並揚言控告媒體妨害名譽。

黃國昌11月爆料警大校長陳檡文曾進出台北市信義區豪宅內的88會館，之後傳出檢警聯手偵辦名模錢帥君的男友郭哲敏與林炳文，涉及地下匯兌、洗錢案件，但郭哲敏卻在檢警收網前搭機出國，檢警隨即接獲檢舉，直指郭哲敏是88會館的負責人，而時任警政署政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝，都曾到過會館。

▲郭哲敏跨海聲明否認涉及「超跑詐騙」案。（圖／讀者提供）

有關洗錢案目前仍由新北地檢署另名檢察官持續偵辦，台北地檢署則取得部分88會館大門監視畫面後，追查是否有檢警高層利用會館的隱密性，進行不法，但在此同時，自稱被害人的李冠濰在臉書爆料，稱自己捲入郭哲敏的超跑公司洗錢案，還因此被郭哲敏軟禁打斷腿，另名吳姓男子也自稱是郭哲敏的員工，到北檢按鈴指控郭涉嫌擄人勒贖。

近日又有周刊與電視媒體報導，李冠濰所指的超跑買賣詐騙案，日前經檢察官以投資糾紛等理由處分不起訴後，已經被高檢署發回地檢署重啟調查，報導直指這件金額約6億元的超跑詐騙案，幕後藏鏡人是郭哲敏。

▲李冠濰曾以檢舉人身分爆料說明88會館影像流出始末 。（資料照／記者張君豪翻攝）

對此，過去一直對88會館風暴保持沉默的郭哲敏，卻透過管道發出聲明，澄清媒體報導中的「超跑詐騙案」實際行為人是李冠濰、李銘展等人所共同經營的公司，郭哲敏認為報導不實，要求媒體道歉撤搞，否則將依法追訴。

但對於是否返台一事，郭強調要等事件告一段落後。