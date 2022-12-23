精品名錶搶先看　新竹分署名錶「拍前鑑賞」一早就有人排隊　　

▲新竹分署在苗栗院檢大樓舉行拍前名錶鑑賞會。（圖／新竹分署提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，訂於112年1月3日進行第4波拍賣，本次計有45標之名錶、珠寶、金飾，估計總價逾1000萬元，今日(23日)上午新竹分署特別在拍賣日前提前舉辦「金生有你 錶明心意」鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看。

今日鑑賞會開始，新竹分署邀請台北市鐘錶同業商會林恆生理事為鑑賞會進行引言開場，林理事同時也是鐘錶奢侈品鑑定檢驗交流協會之理事長。

▲上午9點半不到，院檢大樓門外就聚集了不少民眾準備進場鑑賞。

林理事長於開場中就名錶近幾年來價格大幅攀升說明，也介紹二手市場價格趨勢，且對於此次拍賣其中幾款手錶深入淺出點評，並鼓勵民眾踴躍參與競標，以活絡市場，更能彌補被害人之損失，相當專業又充滿社會關懷，內容相當精彩。

▲▼本次拍賣係以26支名錶品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等等，由於手錶會受到新舊、保存狀況及個人喜好等各種因素影響，因此仔細端詳錶面、錶帶是需要的。

苗栗地檢署表示，今天上午9點半不到，院檢大樓一樓大廳外就已經出現排隊民眾，大部分是愛好名錶的收藏家，也有部分是來一睹為快，就是為了難得一見數量甚鉅的高價名錶。

新竹分署提供民眾搶先觀看的機會，可以提前確認有無心儀物件，以免向隅。同時為兼顧遠地不便到場民眾的需求，新竹分署並於官網併同提供線上腕錶特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽。

地檢署提醒，本次拍賣的26件名錶，喜歡本次拍賣物件的民眾，請記得112年1月3日上午 9：14 分(13914，一生就一次！)起在苗栗地檢署院檢大樓一樓參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜請參見新竹分署官方網站。

►「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉 帳戶列警示「清寒證明」來源曝

►才驕傲說「我自己去買便當」 小5童和2姊葬身火海...員工鼻酸



►巴掌事件帶衰！頭份太玄宮還沒開告 民眾先檢舉違建



►紓困金2500元又來了！4千民眾年底補荷包 資格、時間曝



►百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團 72歲兄頭骨破裂送醫不治