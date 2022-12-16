法拍前鑑賞會又來了！26支名錶搶先看　還有專家到場解說

▲行政執行署新竹分署將進行法拍前鑑賞會。（圖／行政執行署新竹分署提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署(下稱新竹分署) 就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年已進行三波拍賣，每次拍賣會皆獲得巨大成功，新竹分署將進行第四波拍賣，預計拍賣物件多達49件，包括手錶、珠寶金飾等等。

本次拍賣係以26支名錶做為主打商品，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等等，由於手錶並無一定市價，會受到新舊、保存狀況及個人喜好等各種因素影響，仔細端詳錶面、錶帶是需要的，新竹分署於上次拍賣前舉行雞血石藝品鑑賞會，獲得民眾熱烈迴響，因此本次拍賣前，新竹分署將再籌備一場名錶、金飾鑑賞會，以提供民眾「眼見為評」的機會。

▲▼本次拍賣重頭戲在26支精品名錶。





為了讓民眾對於名錶能有更多認識，新竹分署特地邀請高級鐘錶鑑定講師林恆生到場，為民眾解說各式名錶的特色及保養知識，林恆生講師經歷相當豐富，包括台北市鐘錶同業商會及台灣鐘錶工匠協會理事、實踐大學行銷系特約專業講師、知名雜誌特約專欄編輯等等，實為該領域之專家。本次鑑賞會安排於12月23日上午9：30，在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳，有興趣的民眾請把握機會。

為兼顧遠地不便到場民眾的需求，新竹分署同時於官網併同提供線上腕錶特輯，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽本次拍賣的26件名錶。有喜歡本次拍賣物件的民眾，記得112年1月3日上午9：14分(13914，一生就一次！)起於苗栗地檢署院檢大樓一樓到場參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜等皆已在官方網站上更新。

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