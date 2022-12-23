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退燒藥將祭「限購令」！全台這一縣市搶最兇　食藥署發函要藥局監測

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲退燒藥將祭「限購令」！食藥署今發函，全台這一縣市搶最兇。（圖／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸爆發嚴重疫情，不少台人紛紛寄藥救急。衛福部長薛瑞元昨表示，如果大陸疫情更嚴重，不排除用更嚴格的管制措施，食藥署今（23）日也發函給藥師公會，監測藥局端是否有大量採購情形。藥師公會表示，初步監測顯示台北有較多搶買情形，已請藥師進行柔性勸導，但整體情形依然可控。

近期社區藥局紛紛發現不少人大量購買退燒止痛藥、消炎藥，甚至也遇到許多顧客直接表示是要寄到大陸給親友。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也曾表示，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

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食藥署藥品組科長楊博文受訪時提到，台灣藥物最缺的時間落在今年5~6月，當時疫情嚴峻，食藥署曾與藥師公會共同呼籲民眾準備退燒藥，加上藥師送藥到府和醫院綠色通道都需備藥，佔了不少庫存。

此外，當時隔離檢疫措施尚未鬆綁，不少國產藥廠都因為人力缺乏出現產能下降，當時食藥署甚至發函要求廠商端增加備貨。而隨著原料藥陸續於今年第三、四季抵台，「現在發生缺藥機率真的不高。」

王必勝日前表示，國內與普拿疼同成份的退燒藥共計77張許可證，持續生產的有47張，庫存量5400萬顆，推估還有2.7個月健保用量；此外，原料藥以健保平均用量估算，仍有10.6個月用量。消炎止痛藥布洛芬庫存也有1個月，原料藥則有5個月供應量。

楊博文提到，食藥署今已發函給藥師公會，監測藥局端是否有大量採購情形。藥師公會理事長黃金舜受訪時強調，普拿疼缺貨是從5~6月疫情爆發時開始，與此波大陸疫情無關。藥師公會從上周起已密切注意缺藥問題，也通告所有地方公會、社區藥局在發現民眾大量採購退燒藥、咳嗽藥時須回報。

黃金舜說，目前公會僅接獲零星通報，以台北地區狀況較多，有藥師反應民眾進藥局就指定某類藥品全拿，已請特定藥局採柔性勸導，並採限量供貨，但整體情形依然可控。

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