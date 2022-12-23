破冰了？曾不爽被當「備胎」　秦慧珠合體王鴻薇：小小過程已翻頁

▲王鴻薇舉辦茶會，秦慧珠也出席相挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選火熱開打，國民黨候選人王鴻薇今（23）日成立松山競選服務處，台北市議員秦慧珠特地現場相挺；不過，由於國民黨徵召人選期間，秦慧珠曾怨自己已準備接受徵召參選，最後卻白忙一場，只是個「備援投手」。對此，王鴻薇受訪時強調全黨同志都一致支持自己，秦慧珠則緩頰，「已經翻篇不用再提」。

王鴻薇今日上午舉行松山競選服務處成立茶會，台北市議員秦慧珠、闕枚莎，新北市議員洪佳君及高雄市議員陳麗娜也特地北上相挺。會後王鴻薇受訪被問到服務處成立還有跨區幫忙，是否更有信心？王鴻薇笑著說「當然」，今天是松山競選服務處成立，很多支持者與好姊妹都來幫忙加油，也要特別感謝今日到場議員。

至於國民黨徵詢人選角逐立委補選期間，秦慧珠曾自曝她當了24小時後援投手，準備接受徵召參選，結果卻是白忙一場，引發外界對王鴻薇、秦慧珠兩人關係生變傳聞。

如今王鴻薇、秦慧珠再度同台。媒體追問兩人是否已經破冰把話講開？王鴻薇說，這次選舉就是大團結氣氛，相信全黨同志上下，都一致支持她並幫忙加油打氣；秦慧珠也稱，當然全黨支持王鴻薇，只是一個小小的過程，已經都翻篇了，不用再提了。