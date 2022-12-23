謝國樑向「雙北借將」　再公布第三波小內閣4成員名單

▲台北市都發局方定安副局長擔任基隆市秘書長（左），新北市政府民政局主任秘書陳耀川擔任基隆市工務處長（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑今（23日）再公布四位「小內閣」名單，由台北市都發局方定安副局長擔任秘書長，新北市政府民政局主任秘書陳耀川擔任工務處長，前《NOWnews今日新聞》總編輯郭霽擔任觀光及城市行銷處長，基隆市政府參議王圳宏任交通處長，四位小內閣成員將在12月25日到明年1月1日之間就職。

謝國樑指出，新任方定安秘書長，擁有都市發展專長，目前在中華大學建築及都市計畫系及文化大學都市計劃與開發管理系是兼任副教授，未來將負責改造基隆市的都市面貌。方定安現為台北市都發局副局長，曾參與敦南安和公辦都更案、信義三興公辦都更案、忠孝懷生公辦都更案等幕後推手，是文化大學建築博士。

謝國樑說，感謝新北市府借將，除了借重新任的工務處長陳耀川的工程專業外，未來也將加強基隆市與新北市府的各項城市合作。陳耀川現為新北市政府民政局主秘，過去曾參與黃金博物館、猴硐煤礦博物館、烏來溫泉區、台北縣綠色走廊等重大設施規劃建設，在新北市民政局期間，參與里鄰基礎建設與里長行動治理，是中央大學土木工程學碩士。

▲新任基隆市觀銷處長郭霽，曾任《NOWnews今日新聞》總編輯。

謝國樑提到，新任觀銷處長郭霽，曾任《NOWnews今日新聞》總編輯、《三立新聞網副總編輯》、《蘋果日報》地方中心副總編輯，媒體經驗扎實，熟悉網路影音、社群媒體，擅長內容發想與規劃、網路數據分析，現仍持續進修，為芬蘭國立阿爾托大學（AALTO-EMBA）研究生；相信能憑藉其專業，加強媒體溝通與城市形象規劃。

謝國樑指出，新任交通處長王圳宏，曾任基隆市交通旅遊處長，擁有實務的交通治理經驗，可以第一線處理民眾「行」的問題，現在是基隆市政府參議，負責督導交通處、公共汽車管理處、觀光及行銷處、都發處、地政處等單位，具有交通規劃管理、公共工程管理等經驗，是臺灣大學環境工程博士。

▲新任交通處長王圳宏，曾任基隆市交通旅遊處長。

謝國樑表示，此次小內閣成員的任用，秉持「用人唯才」的精神，從政府單位到產業界大力延攬優秀人才，這些局處首長都是各領域的菁英，對於基隆的未來有著相同的願景與想法，也期望在全體市政團隊緊密串聯，團結合作的努力下，讓基隆迎向活力嶄新的一面，打造成為亞洲最有愛的城市。

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