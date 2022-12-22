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被自家人控慘敗「戰犯」　王美惠3點反擊：哪一點對不起民進黨？

▲▼ 王美惠回應嘉義市長敗選戰犯說。（圖／王美惠辦公室提供）

▲王美惠回應嘉義市長敗選戰犯說。（圖／王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨中常委陳茂松昨日於民進黨中執會上指控，黨內立委王美惠嘉義市服務處主任徐文志挺對手黃敏惠，王美惠提出3點聲明澄清，她22日受訪時重申，自己輔選問心無愧，陪著候選人李俊俋到最後一刻，認為黨內同志若有疑問可內部溝通，或是認為她有做不夠的地方，也可以給予指教，無需互相猜忌。

王美惠表示，民進黨這次慘敗，如果黨內的檢討還是檢討別人，那真的會徹底讓支持者失望，昨天聽到黨內同志，針對她服務處無給職義工的指責，她認為應該先內部溝通，讓她有機會詢問當事人事實情況，不需要互相猜忌，「戰犯就是那些急著要找戰犯的人」，台語有句俗話「先講先贏」，身為中常委，這檢討方式，對黨的意義何在？

王美惠說，自己身為立委，經常到台北開會，但從沒有忘記過是從哪裡來，更不會忘本，會議一結束，就立即趕回嘉義，為嘉義鄉親服務，昨晚到今也不斷省思，自己有哪一點對不起嘉義市、對不起民進黨，如果中常委陳茂松認為她還有做的還不夠，或是有需要改進的地方，請直接告訴她，大家一起來檢討。

而對於陳茂松的不實指控，王美惠也再次澄清，開票當晚自己陪同副秘書長李俊俋開完票，和現場鄉親鼓勵打氣，並開完競總檢討會議，整個競選團隊解散後才離開。自己當初當選立委時，市長黃敏惠也有親自前來總部道賀，此次民進黨努力不夠市長落選，在禮貌上她也親自前往黃敏惠競選總部道賀。

王美惠說明，到黃敏惠競選總部後，是副市長打電話給黃敏惠，才跟她通上電話，在電話中除提及未來大家能夠為嘉義一起打拚外，也不忘提及李俊俋所推出政見與社會福利，也期盼麻煩黃敏惠能夠作為施政的參考。「在此在請問陳中常委， 政治上的禮數，民主政治的禮儀，也能成為您的指控，人情義禮何在。」

最後王美惠再次詢問陳茂松，「您身為中常委及嘉義市競選督導，對於這次嘉義市選舉，您幫忙了什麼？您又付出了什麼？」當1隻手指著別人時，4隻手指是指著自已。王美惠也再次慎重呼籲，民進黨已經挫敗到這種地步，我們要向前看，為了即將到來的2024，大家要團結，重新出發。希望民進黨可以找回初衷、找回讓民眾感動的心，讓台灣人能再度感動。

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