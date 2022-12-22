總統級團隊助拳　吳怡農自評選情「非常有信心」

▲民進黨台北市立委候選人吳怡農。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數17天，民進黨候選人吳怡農近日強化空陸戰，除了展開客廳會、地方請益拜會行程，也將在周日舉辦首場「頭家來發問」活動，面對面回應選民提問。吳22日下午受訪證實，曾擔任前總統陳水扁文膽的劉導從選舉初期就加入團隊擔任總幹事，總統府前參議郭文彬也擔任顧問，非常感謝前輩們的協助，並指對選情有信心。

吳怡農獲得民進黨徵召後，3年前曾助拳立委選舉的競選團隊陸續回歸，不僅由曾擔任陳水扁文膽的「軍師」劉導擔任總幹事，也找來扁時代的總統府參議郭文彬，被評為「總統級」輔選團隊。

吳怡農今天下午拜會戶籍地的中山區金泰里長游進義前受訪表示，從選舉第一天，劉導就是他的總幹事，從3年前自己第一次參選以來就非常的幫忙，雙方都保持聯繫，時常討論時事，這次的補選來的非常突然，第一時間就拜託劉導協助，他也非常爽快的答應持續協助、擔任總幹事；郭文彬則是顧問，也是選舉經驗非常豐富的顧問，前總統府參議，這些都是他非常重視的前輩們，非常感謝他們的協助。

此外，對於國民黨對手王鴻薇自稱對選情有信心，以及如何在組織票較艱困的北松山區突圍，吳怡農說明，每個選區都有其選民結構，松山區是他長大的地方，感謝昨天晚間市議員許家蓓團隊相挺，舉辦一場有聲有色的戶外客廳會，選民期待透過議題主張有好的良性競爭，只要他堅持正向選舉，1月8日就有機會進入國會，「候選人本來就應該對自己有信心，我自己也非常有信心。」