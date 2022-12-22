曝對王鴻薇沒有信任　吳怡農拒辯論：不給她人身攻擊舞台

▲吳怡農今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農22日上午被問及如何才願參與辯論議題時，兩度反問媒體「你說什麼」，引發討論，不過，吳怡農下午受訪澄清，他沒有迴避問題的意思，當時是與團隊同仁對話，並直言不願給國民黨對手王鴻薇更多人身攻擊的舞台，「我必須說，我現在對於她不持續噴口水，她不持續抹黑，相當沒有信任」。

吳怡農今天上午前往中山市場拜票前，再度被問及王鴻薇邀約辯論一事，吳反批王只有口水跟謾罵，「這樣子有什麼意義嗎？」但對於媒體5度追問在什麼樣的前提下願意辯論，吳兩度反問「你說什麼？」最終並未正面回應，新聞畫面曝光引發熱議。

對此，吳怡農今天下午回到居住地拜會中山區金泰里長游進義前受訪說，今天早上是在跟團隊同仁對話，因為同仁的聲音比較小聲，請他再重複一次他講的東西，拜託媒體朋友們體諒，「我們沒有迴避的意思，絕對不會有，也希望大家也不要做無意的操作，我們在大家同意的範圍內，都非常樂意，也覺得應該回答大家的問題。」

吳怡農說，針對辯論的事情，他就好好的跟大家報告，他絕對要接受社會大眾的檢視，選民是每一次選舉最重要的主角，王鴻薇從選舉第一天到現在，只要有機會就是大量抹黑、噴口水、人身攻擊，這樣的行為模式已經看得非常清楚了，他希望避免給王鴻薇更多舞台，來對自己做更多的人身攻擊，因為這對選舉沒有幫助，會浪費社會的資源。

吳怡農表示，接受選民的檢驗是最重要的，因此，他這個禮拜開始舉辦「頭家來發問」活動，直接面對選民，要有有建設性的討論，這個才是尊重選民；媒體追問，所以就是拒絕跟王鴻薇辯論對不對？吳直言，「我必須說，我現在對於她不持續噴口水，她不持續抹黑，相當沒有信任」，在王鴻薇能夠說服自己，會用更有建設性的方式來選舉之前，當然不希望浪費社會大眾的時間，不希望浪費社會資源，也不希望聽到更多謾罵和口水。